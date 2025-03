"El gobierno social, el de España, ¿qué pretende?, ¿es que no son personas? Es un problema muy grave, tenemos que darle una respuesta responsable todas las administraciones públicas implicadas, también el Ayuntamiento de Madrid, pero queremos que estén los ministerios implicados, como el de Transporte, el de Interior y el de Inclusión Social porque son los que tienen que dar una respuesta a los solicitantes de asilo. La decisión era que se iba a controlar el acceso al aeropuerto. Se nos dijo que se había tomado una decisión. Hay que trabajar conjuntamente"

"Desde el ayuntamiento seguimos trabajando. Queremos tender la mano, queremos colaborar y dar una respuesta porque estamos hablando de personas con problemas. Tenemos colapsada la red, no tenemos plazas libres porque no drenan por parte del Ministerio de Interior y de Inmigraciones. Estamos ante un problema que no es municipal".