Explicaba la mujer que "sacó a sus hijos del mismo por algunos problemas con las clases, pero, además, como motivo principal estaba la llegada de Marcelino al centro, debido a su pasado como secretario personal del fundador de la congregación de los 'Legionarios de Cristo'". Asimismo, dice que "en ese momento no hubo ningún hecho a denunciar, simplemente por los rumores. Se lo hicieron saber al director y este les dijo que confiaba en él y 'ponía la mano en el fuego', que su pasado no tenía nada que ver con que estuviera con menores, pero el director no cedió en quitarle de sus funciones", recoge el informe.