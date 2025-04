La nueva parada de El Casar del Metro de Madrid funciona desde este lunes

Desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras se ha recalcado que Metro de Madrid trabaja durante el día de hoy en los trenes para añadir El Casar a sus grafismos . Según cuentan, si no se ha hecho antes era porque no se quería generar confusión.

Las novedades no han pillado desprevenidos a varios curiosos y aficionados ferroviarios, que no han querido perderse este particular estreno. Aunque no han sido muchos a primera hora, se han acercado para probar el funcionamiento del nuevo servicio.