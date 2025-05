La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sacado el acto institucional del Dos de Mayo a la calle. Sin embargo, la lluvia ha deslucido la celebración en el exterior de la Puerta del Sol, donde no había ningún representante del Gobierno central.

El Gobierno regional decidió sacar a la calle los actos del Dos de Mayo después de que el Gobierno Central cancelara la tradicional parada militar y el desfile aéreo de la Patrulla Águila, que organizaba el Ministerio de Defensa frente a la Real Casa de Correos. Como consecuencia, la presidenta madrileña no ha invitado a ningún miembro del Gobierno de España.

El PSOE ha planteado un acto alternativo en la Rosaleda del Parque del Oeste con representación del Gobierno. "No vamos a estar porque no vamos donde no nos invitan", dijo la portavoz en la Asamblea, Mar Espinar, quien reivindicó el Dos de Mayo como una fiesta "de todos".