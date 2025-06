Jeanette, Sole Giménez o Alice Wonder actuarán en un concierto gratuito el 13 de junio en la Puerta del Sol

Arrancan las primeras inscripciones para la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2025

Compartir







La Comunidad de Madrid celebrará el próximo 13 de junio el 40º aniversario de la Real Casa de Correos como sede del Gobierno regional con un gran concierto gratuito en la Puerta del Sol, a partir de las 20 horas.

En un comunicado, el Ejecutivo autonómico ha señalado que por el escenario, instalado junto al Kilómetro 0, pasarán más de una decena de artistas y bandas para interpretar los temas más emblemáticos de los años ochenta y primeros noventa, en una velada festiva y abierta a todos los públicos que llevará por lema 'En Sol y sin playa, 40 años, vaya, vaya'.

PUEDE INTERESARTE El Ayuntamiento de Madrid clausurará el hostal del Parque de las Avenidas

Fue un 12 de marzo de 1985 cuando se firmó el convenio junto al Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid para la cesión del inmueble --que goza de la protección como Bien de Interés Cultural por su extraordinario valor arquitectónico y artístico-- como sede de la Presidencia Regional.

Música de los 80 y 90 para celebrar el 40 aniversario de la sede

Así, la cita reunirá a figuras emblemáticas del panorama musical junto a solistas emergentes de la última década. En concreto, contará con la participación de jóvenes como Alice Wonder, Ede, Chloé Bird o Paul Alone, que compartirán espacio con nombres históricos como Sole Giménez (Presuntos Implicados), Jeanette, Conchita, Queralt Lahoz, Rubi, Josemi Carmona, Rebeca Jiménez, Lin Cortés, Mercedes Ferrer, Tino di Geraldo, Bernardo Vázquez (The Refrescos), Teo Cardalda (Golpes Bajos) y el grupo Un pingüino en mi ascensor.

PUEDE INTERESARTE Clausuran la Feria del Libro en Madrid en su primer día: cierran el Retiro y ocho parques por calor y viento

Según ha avanzado el Gobierno regional, en este concierto sonarán canciones que habitan el imaginario colectivo de los ciudadanos como 'Aquí no hay playa', '¿Por qué te vas?', 'Cómo hemos cambiado', 'Veneno en la piel', 'Lucha de gigantes' o 'Pongamos que hablo de Madrid', entre otros muchos temas. Tras las actuaciones individuales, el evento culminará con una interpretación conjunta de todos los artistas y bandas participantes, que pondrá el broche final a esta celebración.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Más artistas invitados

En esta jornada también desfilarán por la Puerta del Sol otros artistas llegados a la región desde Vigo, Valencia, Cáceres, Pamplona, Córdoba o Barcelona, y también originarios de Buenos Aires, Helsinki, Toulouse o Londres, como muestra de que la Comunidad de Madrid "lleva abriendo sus brazos a la música estos 40 años que ahora se celebran".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A todos ellos los acompañarán en la gala una banda de músicos, entre los que se estará el percusionista Tino di Geraldo, que ha compartido las carreras de artistas tan importantes como Antonio Vega, Joaquín Sabina, Manolo García, Estopa, Los Secretos o Andrés Suárez, entre otros.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por último, el Ejecutivo autonómico ha destacado que el cartel que anuncia esta gran fiesta de la Real Casa de Correos, obra del dibujante y viñetista José Manuel Esteban, es todo un homenaje al edificio, "en el centro de la imagen como símbolo que trasciende el tiempo y las épocas", y cuenta con un guiño a las siete estrellas de la bandera de la Comunidad de Madrid y al carácter alegre y festivo de la región. Asimismo, incluye un mensaje donde se invita a los madrileños a disfrutar del arte y el ocio de manera saludable en el marco del Plan Regional contra las Drogas.