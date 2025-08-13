Desalojada una urbanización en Torrelodones, en Madrid, por un incendio cercano de pastos

12 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y cuatro helicópteros participan en la extinción del fuego

Se ha decidido desalojar la urbanización El Gascón debido al humo

Compartir







12 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y cuatro helicópteros participan este miércoles en la extinción de un incendio de pastos en el municipio madrileño de Torrelodones, que ha obligado a desalojar una urbanización cercana al fuego por el humo.

Según ha indicado Emergencias 112 Comunidad de Madrid a EFE, los servicios de emergencias trabajan para que el fuego en una zona de pastos no alcance las viviendas cercanas.

Desalojos preventivos por el humo

Como consecuencia del fuego, que ha comenzado a las 14.00 horas de este miércoles, se ha generado una gran cantidad de humo, por lo que se ha decidido desalojar la urbanización El Gascón.