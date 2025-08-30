Redacción Madrid Europa Press 30 AGO 2025 - 11:13h.

Un show callejero contra la "crueldad" de los festejos taurinos en Alcalá de Henares, Madrid

El ayuntamiento alcalaino ha recuperado los eventos taurinos e incentiva la asistencia de menores

Compartir







MadridLa vuelta de los eventos taurinos a Alcalá de Henares (Madrid) ha llevado a un grupo a contraprogramar a las corridas de toros con un espectáculo callejero "sin torturar" animales.

Este 30 de agosto, miembros del colectivo Alcalá Antitaurina protagonizan un acto a las 20:30 horas en la plaza de los Santos Niños del municipio para denunciar "la crueldad" de estos festejos.

Así como recordar que "es posible divertirse" sin hacer daño a seres vivos y también censurar que "al menos 141.000 euros de impuestos" de los alcalainos se han destinado a estas celebraciones.

En un comunicado remitido a los medios, la asociación ha insistido en que "la ciudad no es taurina" porque, según han apreciado, se produce un "fracaso de público" que asiste a presenciar estos festejos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Además, señalan a la empresa que gestiona el evento desde hace 27 años, con todavía 23 por delante, por "incumplimientos" del contrato, mientras que el Consistorio solo "ha adoptado ridículas multas" (3.115 euros en los últimos cuatro años).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De hecho, los antitaurinos creen que en esta edición se podría producir un nuevo incumplimiento al no haber encierros, algo que, según afirman, el Ayuntamiento les ha justificado "señalando que no son rentables".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En 2023, ya criticaron que el Gobierno municipal ayudara con medios propios a la entidad "cuando, por contrato, esta es la que debe asumir todos los gastos".

Recuperación de festejos taurinos en Alcalá

Esta muestra de descontento llega en una semana en la que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha recuperado los festejos taurinos con dos corridas de toros, una de rejones, tres sueltas de vacas e incluso un concurso de recortes.

Se han ido celebrando desde el 28 de agosto y acabarán este domingo 31 en la plaza de toros 'La estudiantil'. Morante de la Puebla, Marco Pérez, un mano entre Fernando Adrián y Víctor Hernández o la novillera Olga Casado son algunos de los protagonistas.

En contra de la posición de los antitaurinos, que reivindican que "la tortura no se celebra", el concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, Antonio Saldaña, afirmó el 5 de agosto, en la presentación de los eventos, que estas celebraciones debían estar "a la altura" de la ciudad.

"Nosotros creemos en la tradición y en la cultura de la tauromaquia, y en que nuestras fiestas deben tener una amplia programación para todos los públicos que siempre sume", declaró entonces el edil.

Por su parte, la asociación publicó en las mismas fechas que el Gobierno municipal, una coalición de PP y Vox, haría que los festejos implicaran "cuatro días de sufrimiento, dolor, sangre y muerte". "Pagaremos con nuestros impuestos", censuraron a principios de mes.

Menores presencian "escenas de sangre"

A la oposición contra los festejos se suman las medidas que este año se han implantado para incentivar la asistencia de menoresa los eventos taurinos.

En concreto, los menores de seis años acceden gratis, mientras que a partir de los siete tienen un 15 % de descuento. La asociación ha apreciado que el niño que participe "presenciará escenas de sangre".

Alcalá Antitaurina ha contactado con la Fundación Franz Weber, que tiene estatus de organismo consultivo en el Comité de los Derechos del Niño. "La Fundación ha pedido la retirada de cualquier promoción u oferta dirigida a menores para que accedan a la feria taurina", han advertido.

Para reforzar su crítica, el colectivo ha recordado que Alcalá es, desde 2012, Ciudad Amiga de la Infancia por Unicef, organismo al que contactarán para "poner en su conocimiento de qué forma se están vulnerando las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño".