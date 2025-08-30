Redacción Madrid 30 AGO 2025 - 13:26h.

El séptimo encierro en San Sebastián de los Reyes acaba con 11 heridos por caídas y contusiones

Un toro adelantado a la manada ha provocado los accidentes en zonas más rápidas del tramo

MadridUn séptimo y rápido encierro en San Sebastián de los Reyes (Madrid) se ha saldado con un total de 11 heridos, según ha informado el Ayuntamiento este 30 de agosto.

Recordamos que ya el primero de hace cinco días acabó con siete afectados por traumatismos leves y dos severos. Precisamente en esta última jornada los atendidos han sufrido contusiones por caídas.

Así lo ha resumido Pedro Martínez, responsable de Protección Civil, quien ha dado el parte médico en el que no figura ningún alcanzado por asta de toro. A pesar de los momentos de tensión vividos.

Un minuto y 50 segundos de encierro

Los animales han completado el recorrido de 820 metros hasta llegar a 'La Tercera' en un tiempo de un minuto y 50 segundos. Desde corrales, han mantenido el paso firme en los primeros tramos.

Mientras los corredores trataban de colocarse estratégicamente y evitando aglomerarse en espacios más comprometidos, al abrirse la manada un toro adelantado ha provocado los accidentes en zonas más rápidas.

El ganado de Hermanos Jiménez y Ángel Sánchez y Sánchez ha generado "alta expectación", según ha destacado el consistorio, al reunirse en las calles y balcones de la localidad cantidad de público.

Creen que ha sido un encierro "limpio, con grandes carreras" y en el que se ha respetado "la tradición y la organización". Con los participantes "cumpliendo su papel para garantizar la seguridad del festejo".

De alta todos los heridos anteriores

Carlos Bolarín, concejal de Seguridad y Festejos, ha señalado lo especial de este encierro, que ha contado con dos encastes distintos, 2.800 corredores y casi 20.000 espectadores entre la manga y la plaza de toros.

Por su parte, Pedro Martínez, ha trasladado que todos los heridos de los encierros anteriores han sido ya dados de alta médica. La quinta jornada acabó con un afectado por asta de toro.