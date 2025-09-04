Logo de InformativosInformativos
Madrid
Luz

Cortes de luz hoy, 4 de septiembre, en Madrid: zonas afectadas y horarios

Técnico mirando un plano de la luz, archivoEuropa Press
Técnico mirando un plano de la luz, archivoEuropa Press

  • Lugares y horarios programados para los cortes de luz de este jueves en la Comunidad de Madrid

  • Los cortes programados son debidos al “mantenimiento y mejora” de la red eléctrica, afirma Iberdrola

MadridContinúan este jueves los cortes de luz programados por Iberdrola que afectan a diferentes localidades de la Comunidad de Madrid y la capital, hasta el viernes 5 de septiembre.

La compañía eléctrica ha justificado que los cortes programados son debidos al “mantenimiento y mejora” de la red eléctrica, y pide “evitar hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves”.

Jueves 4 de septiembre

BECERRIL DE LA SIERRA (09:00 a 13:00)

  • Av. Las Flores: 25, 27, 29, 31
  • Cl Azaleas: 2, 3, 5, 6, 7, 9
  • Cl Camelias: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14
  • Cl Flor De Lis: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24
  • Cl Gladiolos: 2, 3, 4
  • Cl Hortensias: 1, 2, 3, 4, 6, 8
  • Cl Magnolias: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  • Cl Nardos: 4, 11
  • Cl Orquídeas: 20
  • Cl Petunias: 3, 5
  • Cl Rosas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17
  • Cl Violetas: 2, 4
  • Cr El Escorial-Torrelaguna (M-623): 20 KM
  • Di Camino Del Rio
  • 1 Pz José Jaspe: 2, 3, 4, 5

LAS ROZAS DE MADRID (09:00 a 11:00)

  • Av. Atenas: 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48
  • Cl Gadir: 1, 2, 3 A, 3 B, 4, 9
MAJADAHONDA (10:00 a 10:45)

  • Av. Príncipe de Asturias: 1 PR, 9 1, 9 2
  • Cl Mar Adriático: 19
  • Cl Mar Mediterráneo: 60 PR, 60, 62

(11:00 a 11:45)

  • Av. Príncipe de Asturias: 13 PR, 13, 15
  • Cl Mar Mediterráneo: 54, 56
  • Cl Mare Nostrum: 32

MORALZARZAL (09:00 a 13:00)

  • Av. Flores: 4
  • Cl Fuente Piojo: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 PR, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
  • Cl Samburiel: 1 A, 1 B, 2 BI, 2, 3, 6, 8, 10, 12
  • Po Catorce: 16 PC, 25
  • PC Móstoles

MÓSTOLES (09:00 a 11:00)

  • Av. Dos De Mayo: 25 D
  • Cl Huesca: 1, 3, 5, 6 PR, 7, 9, 11, 13, 15
  • Cl Rio Tajuña: 8, 10

(15:45 a 16:00)

  • Av. Dos De Mayo: 25 D
  • Cl Huesca: 1, 3, 5, 6 PR, 7, 9, 11, 13, 15
  • Cl Rio Tajuña: 8, 10

TRES CANTOS (09:00 a 09:30)

  • Av. 21 de Marzo: 22 BI, 22 1, 22 2, 22 3, 22 4, 22 5, 22 6, 22 7, 22 8
  • Cl Letonia: 11 1, 11 2, 11 3

(17:30 a 18:00)

  • Av. 21 de Marzo: 22 BI, 22 1, 22 2, 22 3, 22 4, 22 5, 22 6, 22 7, 22 8
  • Cl Letonia: 11 1, 11 2, 11 3

Viernes 5 de septiembre

COLLADO VILLALBA (08:00 a 09:00)

  • Cl Doctor José María Poveda: 25 PR

FUENLABRADA (00:15 a 01:30)

  • Av. Hospital: 2 PR / Cl Ernest Lluch: 1

(02:00 a 04:00)

  • Cl Andorra: 3, 5, 7, 9 PR, 9, 11, 13
  • Cl Italia: 14

MAJADAHONDA (09:00 a 11:00)

  • Cr Plantío: 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122
