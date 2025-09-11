Los manifestantes se han concentrado en una plaza de Valladolid, aprovechando el paso de los ciclistas durante la contrarreloj

El pelotón de la Vuelta Ciclista amenaza con abandonar la competición si se repiten los altercados en las manifestaciones propalestinas

Una multitud de manifestantes se agrupó en las inmediaciones de la Plaza de la Universidad de Valladolid reivindicabar la situación que sufre Palestina aprovechando el paso de la contrarreloj de La Vuelta Ciclista a España.

Una etapa que estaba transcurriendo con normalidad, sin incidentes y que, pese a los centenares de personas agrupados en una de las curvas de la plaza, estaba realizándose una manifestación pacífica y sin ningún tipo de problema. Sin embargo, todo se torció cuando dos hombres intentaron acceder a la carretera e impedir el paso a los deportistas.

Uno de los momentos más calientes de la tarde se vivió en Valladolid, cuando dos individuos intentaron saltar la valla, acceder a la carretera y parar por completo la contrarreloj. Sin embargo, estos dos hombres fueron interceptados por los agentes de la Policía y se los llevaron detenidos ante los abuucheos y silbidos de los manifestantes.

La contrarreloj se llevó a cabo con normalidad

El subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, ha asegurado que la contrarreloj individual de la Vuelta España que se celebra en Valladolid comenzó sin "incidencia de relevancia". Canales ha reconocido que durante el recorrido, aunque hay grupos de manifestantes "numerosos en favor de la causa Palestina", no se han mostrado "incidencias de relevancia" en gran parte del trayecto.

"A lo largo de la noche también ha estado muy tranquilo, únicamente hay dos, tres pintadas a las afueras de la ciudad en la carretera, que son típicas también en pruebas ciclistas, y esa es la mayor incidencia, dos pintadas en la calzada de la carretera con el lema 'Palestina Free'", ha avanzado.

Eso sí, ha mostrado su preocupación por dos factores, las zonas donde se concentran los medios de comunicación, que es un espacio donde los manifestante se están agrupando para lograr "repercusión visual y transmitir el mensaje" y, sobre todo, "los radicales libres" que "pueden estar en cualquier sitio, saltar en cualquier momento, aunque todo el recorrido está vallado y ocasionar un altercado", algo que, en sus palabras, "no se puede prever tan fácilmente".

Por último y preguntado sobre el recorte de la etapa, Canales no solo ha comprendido la decisión, sino que la "comparte". "Anoche me llevé una gran alegría, porque no es lo mismo cubrir un recorrido de 27 kilómetros que uno de 12. La fuerza está más concentrada, por lo tanto tenemos más posibilidades de reacción", ha finalizado.