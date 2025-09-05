La Fiscalía apunta que el acusado ató e inmovilizó a su víctima y le causó un "dolor inhumano sabiendo que no era necesario para su propósito de causarle la muerte"

Los hechos acontecidos se contextualizan en la noche del 23 al 24 de marzo de 2022 y serán juzgados ahora

La Fiscalía de Madrid ha solicitado 25 años de prisión para un hombre acusado de torturar y asesinar brutalmente a un joven brasileño de 27 años en una casa prefabricada de Alcorcón, donde su cadáver fue hallado con más de 20 cortes, signos de un fuerte golpe en la cabeza y las manos atadas.

Por los hechos acontecidos, que se contextualizan en la noche del 23 al 24 de marzo de 2022, el Ministerio Público le imputa un delito de asesinato y le reclama 120.000 euros en concepto de responsabilidad civil para el padre del fallecido. El juicio por lo ocurrido, en este sentido, se celebrará el próximo martes 9 de septiembre en la Audiencia Provincial de Madrid.

El macabro asesinato perpetrado por el acusado en Alcorcón

Según señala el escrito de calificación, todo se produjo aquella noche de marzo de 2022 cuando, con el fin de encontrarse con la víctima para acabar con su vida, el acusado se dirigió a un recinto vallado en el que se almacenan casas móviles en Alcorcón, ubicado concretamente en la carretera de San Martín de Valdeiglesias.

El joven brasileño asesinado utilizaba habitualmente esas casas para pernoctar, y concretamente la casa móvil con número de bastidor 39PF02; el lugar donde ocurrió todo.

Fue allí donde el acusado, en un crimen macabro, le ató las muñecas por detrás de la espalda con una cuerda mientras que, con otra de mayor diámetro, le rodeó el cuello por delante, le pasó la cuerda por la axila izquierda hacia la espalda, le anudó con la que le sujetaba las muñecas y continuó hacia las extremidades inferiores hasta atarle los tobillos.

De ese modo, tal como subraya la Fiscalía, el joven "quedó inmovilizado en posición fetal sin posibilidad de mover los brazos ni extender las piernas, y, por lo tanto, de defenderse de forma alguna".

Tras ello, y pese a tenerle así completamente sometido, "buscando provocarle un dolor inhumano y sabiendo que el mismo no era necesario para su propósito de causarle la muerte", el acusado propinó varios golpes y cortes a la víctima con un objeto cortante causándole heridas incisas, erosiones, escoriaciones y equimosis en la cabeza, en el tórax, en el abdomen, en los dos brazos, en la espalda y en las dos piernas.

Tras todo eso, le golpeó en la cabeza de forma reiterada con un objeto "romo", causándole un traumatismo craneoencefálico que provocó una hemorragia subaracnoidea que condujo a la muerte.