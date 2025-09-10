Los cuatro adultos fueron detenidos por un presunto delito de abandono temporal de menores y trasladados a la comisaría de Tetuán

Las parejas aseguraron que habían dejado a los menores al cuidado de un adulto

Compartir







Dos matrimonios han sido detenidos este lunes por agentes de la Policía Municipal de Madrid acusados de abandonar a sus hijos, de cinco y siete años, dentro de un coche para entrar a bailar a la discoteca 4K, ubicada en el distrito de Tetuán.

La intervención se produjo alrededor de las 3:00 horas en la calle Nuestra Señora del Carmen, cuando una patrulla observó un vehículo Citroën Berlingo con las ventanillas traseras bajadas y a los menores medio dormidos en su interior.

En evidente estado de embriaguez

Al ser interrogados, los niños explicaron que sus padres habían entrado a la discoteca, lo que sorprendió a los agentes. Poco después, un hombre se presentó ante la Policía alegando que estaba a cargo de los pequeños, aunque reconoció no tener relación familiar con ellos ni con sus padres.

Tras ser requerido, localizó a los progenitores en el interior del local, quienes se presentaron en evidente estado de embriaguez, con síntomas como dificultad para caminar, habla balbuceante y ojos vidriosos, lo que les impedía mantenerse en pie.

Los padres, de origen paraguayo e identificados como Alberto, de 53 años, y Cris, de 30, padres de uno de los menores, y Roberto, de 29, y Marisa, de 39, progenitores del otro, alegaron que habían dejado a sus hijos al cuidado de la persona que se presentó ante los agentes, pero esta versión no fue considerada creíble, ya que los menores estaban solos en el vehículo durante aproximadamente dos horas, según estimaciones de los propios agentes.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los cuatro adultos fueron detenidos por un presunto delito de abandono temporal de menores y trasladados a la comisaría de Tetuán. Los niños quedaron bajo la tutela de familiares, quienes se hicieron cargo de ellos y los trasladaron a sus domicilios, garantizando así su protección tras el incidente, informa el diario El Mundo.