Los usuarios de Madrid podrán digitalizar la Tarjeta Transporte Público Personal para llevarla en el móvil

Una vez hecho esto, solo tendrá que acercar su dispositivo móvil al torno de acceso o a la validadora para poder viajar

En el mes de noviembre llegará el abono transporte al móvil para todos los usuarios de Metro, Cercanías y autobuses de la Comunidad de Madrid, siempre que se cuente con un sistema operativo Android 9.0 o superior con NFC.

De momento, el Gobierno regional ha puesto en marcha una prueba piloto con 8.000 participantes para evaluar su funcionamiento y corregir posibles fallos.

¿Cómo funciona?

Será a través de la App Mi Tarjeta Transporte. El usuario tendrá que digitalizar la Tarjeta Transporte Público Personal (TTP Personal) a través de la aplicación e instalar la plataforma Google Wallet en su teléfono, donde esta quedará almacenada.

Una vez hecho esto, solo tendrá que acercar su dispositivo móvil al torno de acceso o a la validadora para poder viajar.

Solo una tarjeta activa por usuario: la tarjeta física podrá seguir funcionando

La nueva herramienta, compatible con dispositivos Android 9.0 o superiores que dispongan de tecnología NFC y Google Wallet, hará posible que los participantes recarguen sus títulos personales y validen como si se tratara del soporte físico.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha destacado en un comunicado que, por motivos de seguridad y control del fraude, una vez activada la versión virtual, no se podrá utilizar simultáneamente la física, ya que el sistema solo permite una tarjeta activa por usuario.

En cualquier caso, la tarjera física continuará en funcionamiento. Si los usuarios desean seguir utilizando su tarjeta física, podrán hacerlo, siempre y cuando no se haya activado la virtual. So algún usuario se elige virtualizar su tarjeta y luego, por cualquier motivo, decide volver a la física, podrá hacerse sin ningún problema.

Un nuevo sistema cobrará la tarifa más barata al final del día en 2027

El CRTM proyecta además un paso de gigante de cara a 2027 con la llegada del Ticketing Basado en Cuenta (Account-Based Ticketing o ABT), un sistema de acceso al transporte público que elimina los billetes físicos y gestiona los viajes y las tarifas en la nube, asociándolos a una cuenta de usuario digital.

La principal revolución de este sistema, que ya funciona con éxito en ciudades como Londres o Singapur, es el cobro de la tarifa más ventajosa para el usuario según los viajes realizados y la frecuencia. Con este sistema, los usuarios no tendrán que recargar sus tarjetas ni comprar títulos sencillos y el importe, además, se abonará una vez finalizado el trayecto o los trayectos.

Así, el sistema ABT almacena los datos del usuario en una cuenta digital centralizada o 'back office', a la que estará vinculado un 'token' identificativo o 'llave digital' para garantizar la seguridad y autenticidad de la identidad del pasajero.

La virtualización de los sistemas de los transportes de Madrid

El CRTM lleva ya varios años trabajando en la virtualización de sus sistemas de acceso al transporte público.

En 2021 se lanzó la herramienta que permite realizar recargas de la tarjeta desde los teléfonos, sin necesidad de acudir a un punto de venta físico y en noviembre del año pasado se presentó la versión online de la tarjeta multiviajes o no personal para viajar con billetes de diez viajes, el suplemento al aeropuerto o el billete turístico directamente desde el móvil.