Extremadura dará ayuda de 0,26 euros por kilómetro a los alumnos sin transporte escolar

La Junta de Extremadura ha aprobado este martes una ayuda extraordinaria y urgente para los 5.000 alumnos afectados por la falta de transporte escolar en la región, consistente en 0,26 euros por kilómetro en dos recorridos de ida y vuelta al centro escolar, frente a los cuatro que planteaban las familias.

La portavoz del Gobierno extremeño, Elena Manzano, ha anunciado tras el Consejo de Gobierno que se va a interponer un recurso contra el auto que rechazaba la medida cautelar de que prestasen el servicio las empresas que no se presentaron a la licitación -lo que ha dejado numerosas rutas sin transporte escolar-, aún sin llegar a un acuerdo con la Junta, para garantizar el derecho constitucional a la educación.

Empresas de transporte escolar contra la Junta de Extremadura

Manzano ha recalcado que el Ejecutivo de María Guardiola no es culpable de esta situación que ha dejado sin transporte escolar al inicio del curso a 5.000 alumnos de la región y ha insistido en que no se trata de una divergencia económica. "Esto no es una cuestión de dinero", ha señalado.

En ese sentido, ha dejado claro que se han atendido todas las exigencias planteadas por las empresas dentro de la legalidad vigente, pero el acuerdo, ha dicho, ha sido imposible porque han llegado a reclamar que se le retiraran las rutas que se han concedido a las empresas que legítimamente habían acudido a la licitación para dárselas a ellas, que no habían licitado.

"Esto es lo que nos han pretendido imponer. Llegan hasta el punto de considerar esas rutas como suyas", ha dicho la también consejera de Hacienda y Administración Pública, quien ha precisado que el recurso que la Junta presentará ante la Administración de Justicia irá acompañado de toda la documentación sobre la negociación llevada a cabo este fin de semana, incluidas las pretensiones ilegales planteadas por las empresas.

Con respecto a las ayudas económicas concedidas a las familias afectadas, serán de concesión directa y estarán operativas hasta que se restablezca la prestación del servicio del transporte escolar.

La consejera ha especificado que desde el día 11 de septiembre hasta el día 19, el único requisito para resultar beneficiario de esta ayuda es ser beneficiario del transporte escolar, mientras que a partir del 22 de septiembre se comprobará de oficio que el alumno ha asistido a su centro escolar.

A preguntas de los periodistas, Manzano ha precisado que se estima un gasto de en torno a cuatro millones de euros hasta finales de año si la medida tuviera que continuar en vigor, aunque lo prioritario, ha insistido, en que el servicio se recupere lo antes posible.