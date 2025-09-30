También se creará el Portal del Paciente Madrid Salud, una web donde el ciudadano podrá consultar sus informes clínicos

MadridLa Comunidad de Madrid utilizará la IA para agilizar y facilitar procesos como los de pedir cita para los centros de salud a través de un canal de WhatsApp. Mediante este ‘chatbot’ los pacientes también podrán anular las citas o realizar seguimientos de sus casos por estas vías.

Esta iniciativa de la Consejería de Digitalización se realiza para simplificar los trámites con la administración, como ha explicado el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde: “Abres más el abanico y no tienes que estar metido en la App, sino que en WhatsApp te llega la Comunidad de Madrid para recordarte una cita que tú puedes modificar. Al final, lo que tenemos que buscar es que la tecnología sea útil”

Cómo funcionará

A través de la Inteligencia Artificial se creará una asistente virtual ‘chatbot’ que será el que responda al otro lado del chat de WhatsApp y donde los usuarios solicitarán las citas y las modificaciones con el médico.

También se podrán realizar las reservas horarias por voz, un modelo que llega, por el momento, solo a la Atención Primaria.

Con este método se pretende facilitar el proceso también para las personas mayores que tienen más dificultar para acceder a la aplicación y están más familiarizadas con el WhatsApp.

Además, también servirá para enviar recordatorios sobre las citas creadas, ayudando a evitar olvidos o despistes.

Para poder acceder a este canal será necesario dar el consentimiento expreso e introducir los datos del paciente, con número de teléfono incluido, para que se realicen las comunicaciones a través del sistema de mensajería instantánea.

Cuándo se podrá empezar a pedir cita por WhatsApp

Por el momento no se ha fijado una fecha concreta para empezar a utilizar la herramienta, pero desde la consejería de Sanidad madrileña han anunciado que se estima que a principios del 2026 los usuarios puedan a emplearla.

El ciudadano podrá consultar sus informes clínicos

Junto a esta novedad, se creará el Portal del Paciente Madrid Salud, una web donde el ciudadano podrá consultar sus informes clínicos, imágenes radiológicas, historial de vacunación y otros servicios personalizados, desde su ordenador o tableta.

Además, antes de que acabe el año, se incorporará el Programa de Cribado Neonatal en la Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV), que cuenta en la actualidad con 3,6 millones de usuarios, aunque la aspiración del Gobierno regional es llegar a 5 a través de la incorporación de más servicios.

Esta funcionalidad busca que los progenitores puedan acceder desde cualquier dispositivo a los resultados de pruebas realizadas a los bebés en sus primeros días de vida. A través de la aplicación, podrán recibir notificaciones automáticas del Servicio Madrileño de Salud cuando sea necesario acudir a una consulta o contactar con un especialista.

Las familias también podrán consultar los datos de la conocida como prueba del talón, que puede identificar más de 30 patologías, así como los del cribado de cardiopatías congénitas o los resultados de la valoración de hipoacusias, para hallar casos de pérdida auditiva.