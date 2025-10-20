Jenifer Moreno 20 OCT 2025 - 10:26h.

La cantante catalana lleva días dando pistas sobre su cuarto álbum

La exitosa estrategia de marketing de Rosalía con la que da pistas de su nuevo trabajo: qué opinan los fans

Rosalía ha puesto fecha y hora a uno de los encuentros más esperados por sus fans. La cantante catalana, que lleva días dando pistas sobre su nuevo álbum, ha citado a sus seguidores el lunes 20 de octubre a las 20:45 en un directo que ofrecerá a través de su cuenta de TikTok. ¿Presentará su cuarto disco?

Tras varias pistas que no han hecho sino aumentar aún más la expectación de sus seguidores, los fans de Rosalía se mantienen en ascuas durante estas horas a la espera de saber qué comunicará la cantante.

Paralelamente al anuncio de la convocatoria y fiel a su estilo, Rosalía ha compartido en su cuenta de Instagram un vídeo en el que se muestra a sí misma mientras una orquesta sinfónica interpreta lo que podría ser uno de sus nuevos temas.

Los fans de la cantante han tardado poco en identificar el lugar en el que Rosalía ha grabado su vídeo: el Battersea Arts Centre de Londres, un sitio privilegiado para la música.

Las pistas que ha dado Rosalía sobre su nuevo álbum

Además, tras este vídeo, se aventuran a decir que el nuevo disco podría tener sonidos orquestales y sinfónicos, algo muy diferente de lo que la cantante de ‘Motomami’ ha presentado hasta el momento.

Y esta no es la única pista que Rosalía ha dado sobre su nuevo álbum en los últimos días. Antes de cerrar su cuenta de X para pasarse a Substack, una plataforma de pago donde los artistas dan la última hora sobre sus creaciones, Rosalía escribió la frase ‘LUX=LOVE’ y, al igual que hizo con ‘Motomami’ antes de la presentación del disco, registró LUX como marca musical.

Además, la cantante, que es una maestra en la promoción de sus discos, ha cambiado recientemente su imagen de perfil en Instagram donde, hasta hace muy poco, seguía manteniendo la de la portada de su disco 'Motomami'. En su lugar, ahora tiene la fotografía de un haz de luz. Por todo ello, los fans están prácticamente convencidos de que el nombre de su nuevo álbum podría ser LUX.

Posteriormente, la cantante dio una nueva pista tanto en Substack como en Instagram. En estas redes sociales, la catalana compartió el fragmento de una partitura con una clara referencia a Berghain, la mítica discoteca de Berlín conocida por su sonido tecno, su exclusividad y su política de cero fotos. Esta misma imagen también se ha expuesto en un gigantesco cartel en la fachada de los cines de la plaza madrileña de Callao.

Ansiosos por conocer lo antes posible cómo suena lo nuevo de Rosalía, muchos fans han llenado las redes de vídeos en los que interpretan con diferentes instrumentos la partitura. Algunos de ellos han sido compartidos por la cantante en su cuenta de Instagram justo antes de anunciar el momento exacto en el que podrán conocer más novedades: este mismo lunes 20 de octubre a las 20:45 horas.