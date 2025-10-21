"No parece que hubiera una autorización expresa para la realización de ese evento", aseguran desde el Ayuntamiento

Rosalía, cancelada en TikTok por infringir las normas durante la presentación de su disco en el centro de Madrid

MadridLa delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha trasladado a la prensa que el Ayuntamiento de Madrid está recabando información porque "no parece" que la cantante Rosalía tuviera "autorización expresa" anoche para el evento que generó aglomeraciones y problemas de tráfico en Callao.

La cantante protagonizó anoche una 'performance' en la Plaza de Callao para presentar su último trabajo, 'Lux', que se publicará el 7 de noviembre, después de tres años de la publicación de 'Motomami'.

"Estamos solicitando toda la información porque no parece que hubiera una autorización expresa para la realización de ese evento como tal. Por supuesto que vamos a llegar a investigar si no se ha hecho con las autorizaciones necesarias ylógicamente se actuaría en consonancia", ha declarado la portavoz municipal.

"En principio, no nos consta"

Minutos después, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha trasladado a la prensa que al área "no le consta que hubiera un permiso solicitado", razón por la que en este momento están "revisando todas las oficinas de atención al ciudadano por si hubiera solicitado o comunicado este evento".

"En principio no nos consta y si definitivamente confirmamos que no había solicitado permiso se iniciará un expediente disciplinado que podría conllevar una sanción por no pedir permiso por un evento que se celebra en la vía pública", ha informado el delegado de Movilidad.

Dado que no se montó escenario alguno ni tampoco se produjeron emisiones de ruido, Carabante ha señalado que la potencial sanción "no sería muy grave". "Pero, desde luego, tenemos que iniciar el expediente sancionador (si se confirma que no se presentó autorización) que conllevará en su caso la sanción correspondiente", ha aclarado.

La presentación de su nuevo álbum

Tres años después del lanzamiento de 'Motamami', la artista confirmaba que 'Lux' verá la luz el próximo 7 de noviembre, una noticia que no llegaba por sorpresa ya que sus propios fans se habían adelantado a la noticia a causa del cartel promocional que se había podido ver en en las pantallas de Times Square, en Nueva York, en el que además de la portada, también se revelaba el título del álbum y la fecha de lanzamiento.

A pesar de esto, Rosalía seguía adelante con su plan de ser ella misma la que comunicara la noticia es España a través de las pantallas de la mítica plaza de Callao, uno de los lugares más céntricos de la capital hasta donde llegaba conduciendo su propio coche y sembrando el caos. Interrumpiendo el tráfico y necesitando la ayuda de la polícía para poder llegar a su destino, Rosalía era perseguida por cientos de fans que intentaban conseguir una fotografía o un autógrafo de cualquier forma.