‘El tiempo justo’ ha mostrado este viernes uno de los testimonios más sobrecogedores. Un equipo del programa se ha desplazado hasta Caravaca de la Cruz, Murcia, para hablar con Ana, una mujer que lleva casi seis años atrapada en un infierno legal por culpa de una inquiokupa: una antigua vecina a la que quiso ayudar y que ahora le debe más de 20.000 euros en impagos.

Ana relató ante las cámaras, entre lágrimas, que decidió alquilar su vivienda cuando se quedó embarazada y se trasladó con su marido a casa de sus padres. Lo hizo “todo legal”, con contrato y abogados, pero la inquilina dejó de pagar a los tres meses. Desde entonces, ha tenido que buscarse dos trabajos y pedir préstamos para poder mantener a su familia.

Doce horas antes la declararon vulnerable

Visiblemente afectada, Ana explicó que hace apenas 45 días recibió la sentencia de desahucio, pero que doce horas antes de ejecutarse, el abogado de la inquilina comunicó al juzgado que esta era “vulnerable”.

“Yo ya había visto la luz y otra vez he vuelto a empezar de cero. ¿Y yo qué soy? Estoy agotada mentalmente”, expresó entre sollozos.

Según denunció, la mujer a la que alquiló su casa “lleva trabajando desde junio” en una fábrica, pero sigue sin pagarle el alquiler. “No tiene hijos a su cargo, no tiene nada… ¿Cómo puede ser vulnerable?”, se preguntaba desesperada.

“¿Quién nos protege a los propietarios?”

La vecina murciana, completamente rota, criticó la falta de amparo legal para los propietarios. “Llevo 37 años cotizados. ¿Dónde están mis impuestos? ¿Quién me ayuda a mí?”, clamó. “Solo nos piden empatía hacia ellos, pero ¿quién tiene empatía conmigo?”, añadió entre lágrimas.

Joaquín Prat cerró la conexión con un emotivo mensaje de apoyo a Ana, que agradeció poder desahogarse en directo tras años de desesperación.