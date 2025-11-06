La popular sala madrileña ha recurrido la orden ante un juez

Aforo, horarios y seguridad en discotecas: conoce tus derechos y obligaciones antes de salir de fiesta

El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado la clausura de la discoteca Teatro Barceló durante un año tras detectar distintas infracciones administrativas provocadas por exceso de aforo; una medida que ya ha sido recurrida por la popular sala de la capital.

Dicha orden de cese de actividad, concretamente, ha sido decretada después de que la Policía Municipal detectase en dos ocasiones que la sala excedía el límite de la capacidad fijada por la licencia: 990 personas, según fuentes municipales citadas por Europa Press.

La discoteca Teatro Barceló recurre la orden de clausura del Ayuntamiento de Madrid

Ante la decisión del consistorio, y habida cuenta de que la sanción es recurrible, la sala Teatro Barceló presentó ayer, miércoles 5 de noviembre, un recurso contencioso administrativo ante un juzgado de Madrid. Con ello, esperan alcanzar una suspensión cautelar de la clausura, tal como ha avanzado El Mundo, que indica que el recurso tiene el apoyo de la ‘Asociación Noche Madrid’, que lleva tiempo denunciando que los requisitos de aforo de la sala deben basarse en criterios de evacuación y seguridad que marca el informe de los bomberos en sus inspecciones. De hecho, sus litigios ya han logrado revocar sanciones contra las discotecas Cool y Cocó, antigua Alcalá 20, según señala el citado medio.

En esa línea, la asociación denuncia la falta de unificación en las normas para establecer el cálculo de los aforos de las salas, denunciando que cada técnico interpreta “a su antojo” y con arbitrariedad los expedientes.

A ese respecto, inciden además en que “un año de cierre es la pena de muerte para un local”, como ha señalado, en declaraciones recogidas por El Mundo, Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid.

Igualmente, exponen que el aforo de la discoteca Teatro Barceló es de 1.540 personas, según los Bomberos.

La sanción, en pleno proyecto de inversión sobre la sala madrileña

La sanción de clausura durante un año decretada por el Ayuntamiento de Madrid llega además en un momento de expansión para la sala madrileña. Adquirida recientemente por el Grupo Sounds, que está detrás de algunos de los locales más reconocidos de la capital, sobre la sala Teatro Barceló estaban proyectando una importante reforma integral con el objetivo de devolverla el prestigio que cosechó tiempo atrás y convertirla en una de las mejores de la noche madrileña.

Según la información avanzada por El Mundo, en la renovación del local, que antes estaba administrado por Pablo Trapote, hijo del empresario Pedro Trapote, se iban a invertir seis millones de euros; unas obras de remodelación clave para reimpulsar la sala.