La familia de Antonio Campos, el funcionario de El Ejido asesinado, ha recibido el informe médico forense del hombre de 54 años

La familia de Antonio Campos ha planteado investigar más pruebas forenses e imágenes de cámaras

El EjidoEste miércoles se han conocido nuevos detalles de la investigación sobre el crimen de Antonio Campos Reyes, el funcionario del Ayuntamiento de El Ejido y vecino de Berja que fue encontrado muerto en el maletero de su coche el pasado 28 de septiembre.

Según ha explicado en 'La Voz de Almería' el abogado Antonio Relaño de Hoces, que ejerce de acusación particular y representa a la familia de la víctima, el pasado 29 de octubre se levantó el secreto de sumario y la pieza principal llegó al letrado.

Todo apunta a un "ataque sorpresivo": la familia considera que fue un asesinato y no un homicidio

Una de las principales novedades, tras recibir el informe médico forense del funcionario de 54 años, es que se ha detectado un elemento que podría ser clave para apuntar al delito de asesinato en lugar del de homicidio. Las uñas de Antonio Campos no presentaban restos ni de piel ni de ADN de su presunto asesino, Hamid, el joven de 23 años de origen marroquí que permanece en prisión provisional desde el 3 de octubre, dos días después de que fuera detenido en la casa de su padre en la zona de San Agustín. Esto hace pensar que la víctima sufrió "un ataque sorpresivo".

El funcionario, además, no presentaba ninguna lesión ni heridas en los brazos o en las manos. Antonio, según el abogado, no pudo defenderse antes de ser atacado en un paraje de San Agustín, donde murió sobre las 02:00 horas del domingo 28 de septiembre. El letrado considera que este hecho ayudaría a que se solicite una pena por asesinato.

El funcionario recibió numerosos golpes en la cabeza con una piedra

El informe médico destaca también que la muerte fue provocada por varios traumatismos craneoencefálicos (la víctima recibió entre cuatro y seis golpes en la cabeza con una piedra). Y se recoge la forma en la que el funcionario fue atado por Hamid, que habría actuado solo. "Estaba atado de pies y manos, tenía las manos detrás de la espalda y entrelazadas, con una cuerda de plástico, conlas piernas, que estaban dobladas también hacia atrás".

El presunto asesino pudo coger a su víctima tras atarla y le subió al maletero. No está claro si lo mató y después lo ató o si fue al revés, pero se entiende que el funcionario murió primero a causa de los golpes y después fue atado, antes de que le subieran al maletero de su coche, un Volkswagen Passat blanco.

Las autoridades tratan de esclarecer cuál fue el móvil del crimen

La familia del funcionario va a pedir ampliar la búsqueda de imágenes y grabaciones de las cámaras de seguridad que puedan esclarecer qué ocurrió entre las 21:06 horas, cuando salió Antonio de Berja con su coche, y las 03:56 horas, cuando aparece Hamid por primera vez en San Agustín con el coche del funcionario. Siguen a la espera de saber si había restos de sangre en la camisa blanca de rayas y los pantalones que llevaba el acusado y de recibir extractos bancarios de la cuenta de la víctima para saber si hubo algún movimiento el día de los hechos o posteriores.

Dentro del vehículo de Antonio se encontró su cartera, en la que había una tarjeta de crédito, pero no billetes ni monedas. Se investiga si hubo alguna cantidad que fue sustraida. El funcionario llevaba en la muñeca un reloj de cierto valor y su teléfono móvil se localizó en uno de los asientos delanteros (sin tarjeta SIM). Las autoridades siguen tratando de averiguar cuál pudo ser el móvil del crimen. Se baraja que todo pudo ser consecuencia de un robo, pero este extremo no se ha confirmado.