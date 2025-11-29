Iván Sevilla 29 NOV 2025 - 12:09h.

La célula descubierta realizaba transferencias de un país a otro por venta de drogas, dando soporte a múltiples organizaciones

Los arrestados también distribuían dinero físico en vehículos caleteados, en viajes diarios de cientos de kilómetros

Compartir







MadridUna célula denominada "hawalla" fue descubierta para desmantelar después el 'banco de los narcos', asentado en un domicilio de la localidad de Rivas-Vaciamadrid (Madrid). Según ha explicado la Policía Nacional, presuntamente financiaba el tráfico de drogas.

En un comunicado este 29 de noviembre, los agentes detallan que en total hay 16 personas detenidas por su implicación en la 'entidad bancaria' que se encargaba de dar soporte económico a numerosos grupos dedicados al narcotráfico internacional.

PUEDE INTERESARTE Golpe al Cártel de Jalisco en España: la Policía detiene a 20 personas que traían droga en maquinaria pesada

Precisan que realizaban transferencias de dinero de un país a otro, casi cada día, como un servicio prestado a esas organizaciones que habían vendido sustancias estupefacientes en el extranjero. Actuaban como intermediarios en calidad de 'cambistas'.

Dado que los pagos por esas ventas se efectuaban fuera de España, los miembros de la célula se desplazaban hasta el lugar para recoger el efectivo. Luego, se lo entregaban a sus clientes españoles, a cambio de una comisión que se llevaban por ese trabajo.

PUEDE INTERESARTE La Guardia Civil incauta 43 kilos de cocaína en un portacontenedores del puerto de Marín, Pontevedra

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Todo el dinero transferido se incorporaba al flujo legal o se utilizaba para ser reinvertido en nuevas partidas de drogas, ha apuntado también la Policía Nacional. Inició la investigación del caso en mayo de este 2025, al conocerse la existencia de la "hawalla".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los agentes comprobaron que en una vivienda de Rivas-Vaciamadrid sus moradores guardaban grandes cantidades de efectivo y estaban empleados a sueldo por el líder de la red. Éste tenía una amplia cartera de clientes presuntamente narcotraficantes que operaban a gran escala.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Viajes diarios de cientos de kilómetros para entregar el dinero

Esas personas y otras igualmente empleadas solían recorrer cientos de kilómetros a diario, en viajes de ida y vuelta en el mismo día. Al volante de vehículos caleteados, en estos compartimentos ocultos escondían los fajos de billetes precintados que iban a entregar.

En la explotación de la operación policial, los agentes realizaron ocho registros en total. Concretamente, a cuatro inmuebles ubicados en Madrid, a otros dos en Huelva, a uno en Guadalajara y a otro en Málaga. Entre ellos, accedieron al domicilio del cabecilla.

Durante las inspecciones hallaron e intervinieron 15 relojes de lujo, ocho turismos de alta gama, dos pistolas con más de 170 cartuchos de nueve milímetros y más de 500.000 euros en efectivo, sobre todo en billetes de 50.

Como resultado, arrestaron a ocho personas en la provincia madrileña, a tres en la onubense y a dos en Guadalajara. También hubo detenidos en Málaga, Barcelona y Valencia, vinculados a los hechos investigados. Seis ya están en prisión provisional.