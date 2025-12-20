Compartir







MadridEl Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha elevado a prisión permanente revisable la pena impuesta a un policía local condenado a 39 años de cárcel por matar a una anciana tirándola por las escaleras de su casa en Ciempozuelos (Madrid), veinte días después de intentar asesinarla provocando un accidente de tráfico para quedarse con su dinero.

El alto tribunal estima parcialmente el recurso presentado por la hija de la fallecida, que solicitó la condena a prisión permanente revisable por la especial vulnerabilidad de la víctima, de 83 años y convaleciente del accidente provocado por el acusado. También solicitó, y se estima, que se apreciara un delito de falsedad continuado en el tiempo.

Y en cambio los magistrados del TSJM desestiman de pleno el recurso interpuesto por el acusado, en el que negaba ser autor del asesinato ni de la tentativa de asesinato y alegaba vulneración de sus derechos.

Intentó asesinarla 20 días antes

La Audiencia Provincial de Madrid condenó en abril a 39 años y 6 meses de prisión a Fernando R.C, policía local, por matar a Teresa L.L. tirándola por las escaleras de su casa en Ciempozuelos, veinte días después de intentar asesinarla provocando un accidente de tráfico, todo dentro de un plan para ser su único heredero.

En línea con el veredicto del jurado popular que enjuició el caso, los magistrados de la Audiencia madrileña condenaron a Fernando a veintidós años de prisión por un delito de asesinato consumado, diez por asesinato en grado de tentativa, seis años de cárcel por falsedad en documento público en concurso con un delito de estafa y otro año y seis meses de prisión por otro delito de falsedad en documento público.

Testamento falsificado

La sentencia el absolvió de alzamiento de bienes, al igual que a su exmujer, a quien el jurado consideró no culpable de este delito, y ordenó que se declaran nulos tanto el testamento falsificado por el policía para convertirse en heredero de su víctima, como el poder con el que tuvo control sobre sus cuentas bancarias.

Ahora los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resuelven los recursos sobre ese fallo y elevan la pena por el delito de asesinato a prisión permanente revisable, además de considerar que el delito de falsedad es continuado y sube a ocho años de cárcel.

También determinan una indemnización de 557.428 euros para la hija de la fallecida, manteniendo el resto de la condena conforme fue dictada.

Situación de vulnerabilidad

Para acreditar la condena a prisión permanente revisable los magistrados afirman que la edad de la víctima, octogenaria, "de por sí conlleva una situación de inferioridad física frente a la corpulencia y edad del acusado", sobre el que añade que "además era policía local de profesión" y la empujó por unas escaleras "cuando no había nadie en la vivienda que pudiera socorrerla".

Y subrayan que, además del desvalimiento o del carácter sorpresivo del ataque, concurrió "la especial situación de vulnerabilidad en que se hallaba doña Teresa, derivada de la gravedad de las heridas y lesiones que le provocó el acusado en el accidente que provocó unos días antes, por las que necesitaba oxígeno y no podía mantenerse en pie ni caminar sin andador o ayuda de otras personas