Un grupo de internos comenzó una protesta en el comedor del Módulo 5 en apoyo al interno implicado

MadridEl Centro Penitenciario Madrid VII, conocido la prisión de Estremera, fue escenario este jueves de graves disturbios en el Módulo 5 de la cárcel que se han saldado con diez internos en aislamiento e importantes daños materiales, según informa el sindicato CSIF.

Los hechos se originaron cuando los funcionarios ordenaron a un interno abandonar el citado módulo tras serle intervenido un objeto prohibido por las normas de régimen interior, una medida ante la que este reaccionó de forma "violenta y agresiva".

Según la versión de la representación de la organización sindical en la prisión, el interno se negó a cumplir las órdenes y comenzó a proferir "insultos y amenazas" contra los estos trabajadores y Jefes de Servicio, además de ejercer "una resistencia activa".

Protesta en el comedor del Módulo 5

Durante esta intervención, un grupo de internos comenzó una protesta en el comedor del Módulo 5 en apoyo al interno implicado, provocando importantes destrozos en el mobiliario. Según el relato del sindicato, rompieron sillas, mesas y papeleras y lanzaron diversos objetos contra las ventanas y cristales que dan al patio.

Posteriormente, estos internos se dirigieron a la zona de la cancela del rastrillo, donde increparon, insultaron y golpearon los cristales mientras los funcionarios trataban de reducir al interno para proceder a su traslado al Departamento de Aislamiento.

Finalmente, el interno fue sacado del Módulo y trasladado a otro departamento, junto con todos los internos que intervinieron en los disturbios. En total, este "grave incidente" se saldó con diez internos en aislamiento e importantes daños materiales.

Según CSIF, el director y subdirector de Seguridad estuvieron por la tarde en el Módulo 5 "ayudando" a los funcionarios en la bajada al patio. La situación pudo ser reconducida y el resto de internos del Módulo regresaron a sus celdas, evitando consecuencias más graves que pudieron terminar en una desgracia que lamentar, ha destacado la organización sindical.

En este contexto, desde CSIF Prisiones han reclamado un refuerzo "urgente" de las plantillas, reconocimiento legal del personal penitenciario como agentes de la autoridad y la implantación de medidas tecnológicas eficaces contra la entrada de objetos prohibidos.

Igualmente, solicitan una actualización y mejora de los medios coercitivos, formación continua y especializada, "proporcionando herramientas eficaces para afrontar situaciones de riesgo", y apoyo institucional "real y efectivo" ante cualquier agresión o incidente.