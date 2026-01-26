Algunos usuarios responden al portavoz del PP, Roberto Marín Vergara, al que acusan de "oportunista" por aprovecharse de la situación de crisis ferroviaria

Última hora de los accidentes ferroviarios en España| Puente: "Si se hubiera auscultado la vía un día antes del accidente de Adamuz, no se hubiera visto nada"

Compartir







El PP de Alcorcón, en Madrid, ha colgado la foto de un muro cercano a las vías de los servicios de Cercanía, denunciando su estado "lamentable" en plena crisis ferroviaria. Los populares han sido muy críticos con el accidente en Adamuz culpando al Gobierno de falta de transparencia y de no dar suficientes explicaciones sobre las causas del descarrilamiento del tren Iryo.

El portavoz del PP en el consistorio madrileño, Roberto Marín Vergara, que ha colgado las imágenes del muro, ha recibido comentarios críticos por difundir la imagen del muro, en plena crisis ferroviaria, donde han muerto 46 personas, uno de ellos en Gelida, Barcelona, mientras que el resto viajaba en los trenes de alta velocidad siniestrados en Adamuz, Córdoba.

El político madrileño de Alcorcón ha criticado "el estado de los muros de las vías de Cercanías es muy lamentable, en concreto en Alcorcón Central", se lee en el mensaje en el que pide "de forma urgente al gobierno municipal que realice los trámites oportunos para evitar cualquier tipo de accidente que se pudiera derivar de esta situación".

PUEDE INTERESARTE Un total de 22 personas permanecen ingresadas tras el accidente de Adamuz: no hay ningún alta nueva

Algunos usuarios de las redes lo han acusado de "buitre" y de "oportunista" por aprovechar el tenso momento en la situación ferroviaria española con estos mensajes, que solo lo hace porque gobierna una alcaldesa socialista.