"El duelo no puede ser coartada para la opacidad", denuncia, recordando que una de las obligaciones del Gobierno es "garantizar la seguridad ferroviaria"

Alberto Núñez Feijóo ha cargado este viernes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándolo de haber "desaparecido" mientras crecen los interrogantes sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz, Córdoba, que se ha cobrado la vida de 45 personas, según el último balance del dramático suceso. Mientras la investigación continúa, el líder del PP ha instado al Ejecutivo a dar la cara y "asumir los errores de principio a fin".

"El duelo no puede ser coartada para la opacidad, porque el duelo no suspende las obligaciones del Gobierno, y una de ellas es garantizar la seguridad ferroviaria en nuestro país", ha subrayado Feijóo en el marco de una rueda de prensa en la sede Génova tras la reunión que ha mantenido con el expresidente de Renfe, Pablo Vázquez, y diferentes expertos en gestión ferroviaria.

"El estado de las vías es reflejo del estado de la nación", ha sentenciado el líder del PP en una doble crítica tras subrayar que el Gobierno "tiene que asumir de forma inmediata la magnitud de lo que está pasando en el sistema ferroviario".

A ese respecto, ha considerado "imposible" reducir lo que está pasando a "inconexos contratiempos" y ha subrayado que los recientes accidentes "no son hechos aislados" sino "un síntoma general de que los servicios públicos esenciales no están funcionando". "

"Es la evidencia de su colapso", ha dicho, refiriéndose así a la situación tras lo que ha sido una semana absolutamente dramática para el sector ferroviario, con el trágico accidente de Adamuz, el siniestro mortal de otro convoy en Gelida (Barcelona), –en el que murió un maquinista en prácticas–, el descarrilamiento de otro tren en Girona por el temporal que dejó la borrasca Harris en Cataluña, el choque de un convoy contra la grúa de un camión en Cartagena y el incidente de otro tren en Asturias tras un desprendimiento de hormigón a la salida de un túnel. En total, cinco sucesos ferroviarios que han puesto el foco en la situación y el estado de la red, aumentando la preocupación en medio del duelo y la conmoción por lo acontecido y las víctimas en Córdoba y Barcelona.

Ante todo ello, Alberto Núñez Feijóo ha reprochado al Ejecutivo que tras las explicaciones dadas hasta ahora, "lejos de aclararse lo sucedido, todo se ha vuelto más confuso y contradictorio".

La vía del tren pudo fracturarse antes del paso del Iryo en Adamuz

Las palabras de Feijóo llegan prácticamente con simultaneidad a la última actualización de la investigación que está elaborando la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre el accidente de Adamuz. En ella, se señala que el carril sobre el que circuló el Iryo que descarriló el pasado domingo, y contra el que chocó y descarriló un Alvia que pasaba por ese punto al mismo tiempo, podía estar fracturado antes del paso del tren.

"Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento", señala esa última actualización.

Así lo concluyen, concretamente, al sostener que las muescas encontradas en las ruedas del Iryo y la deformación observada en la vía "son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado".

No obstante, la CIAF remarca que las hipótesis planteadas en esta actualización "deben ser consideradas provisionales y pendientes de verificación, a través de pruebas adicionales que se prevé realizar en las próximas fases".