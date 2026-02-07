El aviso amarillo en la sierra ha comenzado a las 11:00 de este sábado y se prolongará hasta las 10:00 horas del domingo

La borrasca Marta trae más nieve y lluvia a zonas saturadas por el agua: Gabriel García Valcárcel cuenta por qué el lunes es el día más peligroso

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado hasta el domingo el aviso amarillo por nieve en el área de la sierra, que registrará acumulaciones de cinco centímetros en cotas de 800-900 metros, y de hasta 15 centímetros a partir de 1.000-1.200 metros.

El aviso amarillo en la sierra ha comenzado a las 11:00 de este sábado y se prolongará hasta las 10:00 horas del domingo, según ha informado Emergencias 112. Además, se ha activado el aviso amarillo por viento en la zona de la sierra, desde las 03:00 hasta las 12:00 horas del domingo, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

La Agencia prevé que este sábado con la presencia de la borrasca Marta pueda haber precipitaciones que dejen acumulaciones de hasta 15 centímetros por encima de los 1.100 metros y que entre 800 y 900 puedan llegar a los 5 centímetros, ha informado un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Recomiendan a los conductores llevar cadenas, ropa de abrigo y el combustible lleno

Durante este sábado, se ha mantenido hasta las 17:00 horas el aviso amarillo en la zona metropolitana y Henares también por nieve, con espesores previstos de dos centímetros, aunque la probabilidad de que nieve es sólo de entre el 10 y el 40%. Esta acumulación se puede producir al norte del eje Alcobendas-Majadahonda y en el Corredor del Henares.

Desde la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 han recomendado esta tarde a los conductores que lleven cadenas, el depósito de combustible lleno, mantas y ropa de abrigo, y ante cualquier emergencia contactar con el 112.

En la actualidad, los puertos con cadenas son Navacerrada, Cotos, Morcuera, La Puebla; y se pide precaución en los de Canencia, Navafría, La Paradilla y Cruz Verde.