La donación de nueve órganos sólidos y tejidos ha permitido hacer una donación para otro país y 'dar vida' a 20 personas

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MadridLa Comunidad de Madrid ha movilizado recientemente a más de un centenar de profesionales para la extracción de nueve órganos sólidos y tejidos de un donante tras su fallecimiento en el Hospital de La Princesa, situado en la capital.

La entrega de los órganos y tejidos para pacientes con necesidades de cirugía ha sido una realidad gracias a la generosidad del donante y de su familia, según ha informado en una nota el Gobierno regional en el Día Nacional del Trasplante que se celebra hoy, último miércoles de marzo.

Desde detectar al posible donante hasta 'salvar la vida' de otras personas

El coordinador de Trasplantes de La Princesa detectó al posible donante, que presentaba lesiones incompatibles con la vida y evolucionó a muerte encefálica, y obtuvo el consentimiento de los familiares en una entrevista de información.

A partir de ese momento, organizó el dispositivo con la ayuda de la Oficina Regional de Trasplantes, el Summa 112, la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y un equipo de profesionales procedente de Alemania.

Según ha detallado la Comunidad de Madrid, la plantilla con responsabilidad en el quirófano de La Princesa estuvo formada por tres urólogos, un anestesista y un oftalmólogo, dos profesionales de Enfermería, un celador y un técnico en cuidados auxiliares de Enfermería.

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Además, en el mantenimiento y en la validación del donante y los órganos participaron microbiólogos especialistas, técnicos y personal de las áreas de Anatomía Patológica, Análisis Clínicos, Radiología, Medicina Intensiva, Neurología y Neurofisiología Clínica.

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En el quirófano se llevó a cabo la extracción y la preparación del material refrigerante para la conservación de los órganos (hielo picado al tratarse de suero helado), en un procedimiento que se realiza con equipamiento totalmente esterilizado.

El Summa 112 completó diez viajes con tres operarios de Emergencias y dos conductores por cada ruta para el transporte de las neveras para la conservación de los órganos y tejidos con el propósito de reducir los tiempos de espera de los pacientes con enfermedades.

También transportó a más de nueve profesionales de hospitales públicos de la región y llevó a La Princesa, desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a los tres miembros de un equipo procedente de Alemania movilizado por la ONT.

20 personas se han beneficiado de esta donación multiorgánica

En un audio remitido a los medios de comunicación, el coordinador de la Oficina Regional de Trasplantes, Francisco del Río, se ha mostrado orgulloso de que la sanidad pública madrileña haya vuelto a dar muestras de su "fortaleza" con esta donación multiorgánica en el Hospital de La Princesa.

Del Río ha detallado que esta actuación ha permitido hacer "una donación para otro país, coordinada por la ONT, para un paciente que estaba en una situación urgente" y "dar vida" a unas 20 personas a través de la donación de tejidos y órganos.

Récord de trasplantes

En 2025, la sanidad madrileña alcanzó un récord con el trasplante de 1.026 órganos que permitieron salvar y mejorar la vida de personas sin otra alternativa terapéutica, gracias al aumento del 9% en la aceptación de las familias ante las peticiones de donación.

A través de la Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV) cualquier persona mayor de edad puede dejar constancia de su voluntad de donar, lo que facilita el trabajo a los profesionales sanitarios tras el fallecimiento. Se trata de un gesto altruista con todas las garantías legales.

Este trámite también se puede efectuar con el Documento de Instrucciones Previas, en los hospitales públicos y centros de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud