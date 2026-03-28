Las víctimas cargan contra el TSJCV aunque advierten: "No lo entendemos como una resignación, sino como un paso más"

La jueza de la dana cita a declarar como testigo al expresident Carlos Mazón

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ValenciaUna manifestación encabezada por las representantes de las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana y con el lema 'Mazón a presó' recorre de nuevo este sábado el centro de Valencia para exigir que el 'expresident' de la Generalitat "no quede impune" y para dejar claro que continuarán saliendo a la calle hasta lograr "verdad, justicia y reparación", así como que "no se le aplique" el aforamiento porque "no está haciendo nada y solo se está protegiendo".

Se trata de la primera marcha tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), quien rechazó por unanimidad investigar a Mazón por su actuación durante la dana del 29 de octubre de 2024 al no ver delito, ya que no tenía "deber y obligación" específica para garantizar la seguridad de los ciudadanos --según la ley-- ni se ha demostrado que participara en el Es Alert. No obstante, el tribunal califica su conducta de "reprobable" social y políticamente.

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Citado como testigo

Posteriormente, la titular de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja que investiga la gestión de la dana acordó citar a declarar como testigo a Carlos Mazón. Además, la magistrada le trasladó la posibilidad de que aporte voluntariamente a la causa su listado de llamadas entrantes y salientes en el día de la dana y sus mensajes de WhatsApp u otro tipo de mensajería de esa fecha relacionados con la emergencia o las facturas correspondientes a los listados de llamadas.

Ante estos hechos, las víctimas adoptan una actitud de "esperanza" porque "no lo entendemos como una resignación, sino como un paso más para seguir en nuestra lucha de verdad, justicia y reparación".

Responder por la pérdida de 230 personas

Así lo ha expresado a los medios, minutos antes del inicio de la protesta desde la Plaza del Ayuntamiento de València, expresado la presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, Mariló Gradolí, quien ha considerado que el ex jefe del Consell debe responder por la pérdida de al menos 230 personas, al tiempo que ha criticado el "vergonzoso" auto del TSJCV en el que se devolvía la causa a la jueza de Catarroja.

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"Si el Tribunal Superior de Justicia --de la Comunitat Valenciana-- lanza un auto tan vergonzoso en el que dice que Carlos Mazón no era garante, que no tenía ninguna responsabilidad el día que pasó el mayor desastre de la Comunitat Valenciana (...) Si no es responsable el 'president' de la Generalitat, ¿quién lo es?", se ha preguntado Gradolí.

Por tanto, a su juicio, la decisión de la magistrada de prorrogar la investigación seis meses más "es un paso más". "Vamos a seguir y seguiremos hasta donde tengamos que llegar, porque si algo tenemos es paciencia y, sobre todo, la razón para seguir en el camino de la verdad, justicia y reparación", ha apuntado.

Que no se mantenga el aforamiento

En términos similares se ha expresado la presidenta de la Associació de Víctimes Mortals DANA, Rosa Álvarez, quien ha insistido en que las víctimas solicitan "sobre todo, ahora mismo, que no se le mantenga aforado --a Mazón--". Además, ha cargado también contra el TSJCV: El Tribunal Superior de Justicia está formado por cinco personas que en un momento aprobaron una oposición y que ahora están ahí, no sé si con muchas o pocas ganas de trabajar, no sé si con más o menos afinidad a Carlos Mazón, aunque sí que hay unas fotos con cierto compadreo".

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Sobre la decisión del TSJCV, Álvarez ha señalado que las víctimas sienten "perplejidad", al tiempo que ha señalado que "la jueza no actúa de manera en solitario, ya que tiene detrás toda una Audiencia Provincial que avala sus pasos". En este punto, ha remarcado que trabajarán "día y noche" porque "a nuestros familiares no nos los van a devolver". "Pero si no trabajamos para ello sería como matarlos dos veces y el legado que en mi caso me ha dejado mi padre no me lo van a matar que es lucha, lucha y lucha", ha apuntado.

Marcha hasta la Placa de la Mare de Déu

La marcha transita por vías del centro de la capital valenciana hasta llegar a la Plaça de la Mare de Déu. Entre los lemas que corean los asistentes figura el de 'No son muertos, son asesinados' y portan, además de fotografías de varias de las personas fallecidas, carteles con mensajes como 'Menos mentiras, más justicia', 'Llorca=Mazón2', 'Ni izquierdas ni derechas, queremos un gobierno que nos proteja' o 'Mazón a prisión, Consell dimisión'.