Manifestantes exigen a Carlos Mazón en Valencia que deje su aforamiento y "se presente delante de la jueza de la dana"

Las asociaciones condenan las informaciones sobre lo que hizo el popular el 29 de octubre: "Las mentiras tiene las patas muy cortas"

ValenciaBajo el lema que se viene repitiendo en los últimos meses de 'Mazón a prisión', numerosos manifestantes han protestado en Valencia contra el expresidente de la Generalitat Valenciana. "Que deje el acta de diputado y declare ante la jueza", le han exigido.

Este 29 de noviembre, la marcha ha tomado el relevo de otras anteriores, como la que hubo frente al Congreso al grito de "Mazón asesino" o la que se organizó igualmente este mes en plenas negociaciones para la investidura del ya nuevo jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca.

Más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas y otros grupos, habían convocado una nueva jornada contra Carlos Mazón: "Si tiene lo que hay que tener, que se presente delante de la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, por si no sabe su nombre".

Así se ha dirigido a él Ernesto Martínez, de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O: "Ahí es donde tiene que ir el señorito, porque ahora no hace nada pero antes tampoco lo hizo. Estamos exactamente igual, sin piloto, y queremos elegirlo nosotros, no que nos lo impongan".

Por lo tanto, tampoco están conformes con la elección de Pérez Llorca como nuevo 'president'. Las asociaciones advierten que el PP lo ha investido con el apoyo de un partido negacionista del cambio climático, la violencia machista y la unidad lingüística.

Algunos participantes en la protesta llevaban un muñeco gigantesco de cartón que representaba a Mazón vestido de preso y donde se podía leer la palabra "criminal", incluso sus manos pintadas de rojo (para simular la sangre de las personas que murieron en la trágica riada).

"Las mentiras tienen las patas muy cortas"

Junto a él, también han exhibido otra imagen a gran escala de su sucesor en la Generalitat Valenciana, con las manos rojas. Muchas personas portaban en lo alto pequeños carteles en los que pedían "justicia" para determinadas víctimas de la dana, que fallecieron ese día.

Desde las 18 horas, el recorrido se ha iniciado en la calle Barcas-Poeta Querol y ha finalizado en la plaza de la Porta de la Mar, tras atravesar las vías Poeta Querol, Marqués de Dos Aguas, la Pau, la Plaza Alfons el Magnànim y la calle Palau Justicia.

Además de exigirle a Carlos Mazón que deje de estar aforado en Les Corts y acuda al juicio en el que se investiga la gestión de la grave inundación, los manifestantes han recordado que "las mentiras tienen las patas muy cortas", como ha dicho Alexandra Usó, de Escola Valenciana.

De esa forma ha condenado las últimas informaciones acerca de lo que hizo el político popular la tarde del 29 de octubre. 'No son muertos, son asesinatos', se podía leer en otra de las pancartas sostenidas durante la marcha.

"No es chulesco y prepotente como Mazón"

Preguntada por qué ha cambiado con la salida de Mazón como jefe del Consell, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana, Rosa Álvarez, ha remarcado que "sí sigue como diputado autonómico y es muy curioso que no quiera acudir a la justicia ordinaria.

"¿Por qué solamente quiere quedarse con una oportunidad y, en el caso de perder, tener que ir a un recurso de casación, que es complicado? Eso a nuestra asociación nos da mucho que pensar", ha planteado sobre la única opción del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Álvarez reconoce que "las formas" de Pérez Llorca son "muchísimo mejores y no es chulesco y prepotente como el anterior" en referencia a Carlos Mazón. "Ahora esperemos que esa letra que el otro día nos dijo suene mejor, lo que pasa es que de mano de quien va es complicado", ha dicho la portavoz de las víctimas, que ha reiterado al nuevo dirigente que no aceptarán "brindis al sol".