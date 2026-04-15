“La red se está llenando de forma progresiva: primero conducciones, después depósitos y finalmente los domicilios”, explica el Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El motivo por el que Alcalá de Henares está sin agua: una grave avería en la red deja sin suministro a 44 municipios

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Alcalá de HenaresAlcalá de Henares ha amanecido encarando este miércoles su segunda jornada con problemas de suministro de agua, entre episodios de bajo caudal y cortes intermitentes en múltiples puntos, después de que ayer se anunciase una incidencia que dejó afectaciones en 44 municipios. Pese a que “la avería principal de la red ya está reparada, el sistema necesita tiempo para recuperar su funcionamiento normal”, tal como ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado en el que explican por qué el agua todavía no ha llegado a algunas zonas.

“La red se está llenando de forma progresiva: primero conducciones, después depósitos y finalmente los domicilios”, detalla el comunicado, en el que tratan de aclarar las principales dudas de la ciudadanía ante la situación.

¿Por qué no ha vuelto el agua todavía a algunos puntos de Alcalá de Henares?

Según precisa el consistorio, “una incidencia adicional en Marchamalo en la tarde de ayer obligó a reducir el caudal durante varias horas, retrasando aún más la recuperación”. Ese problema se sumó así a los ya anunciados ayer: una rotura de una conducción en Yunquera de Henares, en Guadalajara, a la que se sumaron posteriormente problemas en una ventosa en Fontanar, y, finalmente, la avería de una válvula clave que no cerraba correctamente debido al deterioro de sus componentes.

Pese al arreglo de la avería principal en el sistema general de abastecimiento gestionado por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS), entidad encargada del suministro a la ciudad, la recuperación está siendo lenta en determinados puntos.

“Las zonas más alejadas o elevadas del municipio son las últimas en recuperar presión”, indica el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que apunta que “la recuperación se está haciendo de forma controlada para evitar nuevas roturas en la red”.

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¿Cuándo llegará el agua a la red?

Con todo ello en cuenta, señalan que “el caudal ya se está incrementando y la evolución es positiva”, añadiendo que “se espera que el suministro quede prácticamente normalizado en las próximas horas”. No obstante, y al mismo tiempo, puntualizan: “En algunas zonas concretas, especialmente las más altas, la normalización completa puede demorarse hasta mañana”.

“Los tiempos dependen del llenado progresivo de toda la red, por lo que pueden variar según la ubicación”, explican a ese respecto, incidiendo en que “las presiones están realizando de manera muy progresiva y con mucha cautela para evitar una incidencia mayor y que se produzca una rotura y una avería mucho más grande que otra vez obligase a cortar el suministro de manera total y que afectará a todos los municipios”.

Así, indican que “desde ayer se siguen regularizando los caudales”, apuntando que “tenemos que tener en cuenta que los municipios más grandes y que están aguas abajo como Azuqueca y Alcalá de Henares necesitan que se llenen todas las conducciones anteriores de la red y hasta que no se llenen todos los depósitos de los municipios anteriores no llegara el caudal a nuestras ciudades”.

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¿Algún distrito de Alcalá de Henares tiene ya agua?

En esta situación, aclaran que “el suministro ya ha comenzado a recuperarse en distintas zonas del municipio” y “algunos distritos ya disponen de agua con presión parcial o intermitente”.

“Otras zonas todavía no han recuperado el suministro debido a su posición en la red. La llegada del agua se está produciendo de manera progresiva”, reiteran, insistiendo en que “el Ayuntamiento continúa trabajando en coordinación con la Mancomunidad del Sorbepara restablecer el suministro lo antes posible”.

Mientras tanto, explican, “se mantiene el dispositivo de emergencia coordinado con el canal de Isabel II para garantizar agua potable a los colectivos más vulnerables”, al igual que reiteran la recomendación de “un uso responsable del agua durante el proceso de normalización”.