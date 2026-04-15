Un hombre, tras revisar el interior de la bolsa, encontró el pasaporte y los enseres personales de Annabella

La Policía cierra el caso de la influencer Annabella Lovas, hallada muerta hace un año en un barranco de Gran Canaria

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El pasado 6 de marzo de 2025, la Policía encontró el cuerpo de la influencer Annabella Lovas en una charca del barranco de El Berriel al sur de Gran Canaria. Más de un año después y tras el cierre del caso sin saber exactamente qué fue lo que sucedió, el pasado viernes 10 de abril un pastor encontró la mochila de la joven entre el mirador astronómico de la Degollada de las Yeguas y el antiguo vertedero, a unos tres kilómetros de Arteara, en San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria.

El pastor, tras revisar el interior de la bolsa encontró un pasaporte y enseres personales de una mujer. Hasta la zona se desplazaron de inmediato agentes de la Policía Científica, que tomaron muestras y se hicieron cargo de los objetos. Tras analizarlos y limpiarlos, descubrieron un nombre que les resultaba conocido: Annabella Lovas, la mujer de 32 años y nacionalidad húngara cuyo cadáver fue localizado hace un año en una charca del barranco de El Berriel.

La difícil situación de Annabella

Los agentes tratan de dar respuesta a cómo las pertenencias llegaron a las inmediaciones del vertedero, clausurado y sellado en noviembre. Y también intentarán reconstruir los últimos pasos de la joven. La principal hipótesis se mantiene: Annabella, que llegó a Gran Canaria seis meses antes de que localizasen su cuerpo sin vida, pudo quedarse sin dinero y malvivir en la Isla. Las sospechas son que terminó habitando alguna cueva de los alrededores, donde pernoctan sintecho. Esta es una opción para que sus pertenencias estuviesen en el entorno de la escombrera ilegal.

El hallazgo del pastor permite saber que Annabella pudo deambular por la zona, como sostiene la teoría policial. Cinco kilómetros en línea recta separan el vertedero de la Degollada de las Yeguas y El Berriel, una ruta imposible de recorrer sin desviarse debido a lo montañoso del terreno, con paredes de más de cien metros. Dos puntos alejados, por eso, pese al rastreo policial, no se había encontrado la mochila.

La hipótesis de los investigadores es que pudo morir veinte días antes en otra área por un accidente o un suicidio y que una riada causada por la DANA que en febrero del año pasado azotó el norte y sureste de Gran Canaria la arrastrase por el cauce del barranco del El Berriel. También esa riada podría haber hecho que su ropa se desprendiera. "Estar tanto tiempo en el agua hace que el cuerpo se hinche y se deshinche. Por esto creemos que le faltaba la parte inferior de los ropajes", explicó a este diario Pablo Fernández Sala, comisario jefe de Maspalomas, en marzo, cuando se cumplió un año del hallazgo del cuerpo.

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Cambió su vida por completo

La historia de Annabella en Canarias está rodeada de incógnitas. La joven se hizo popular en su país natal, Hungría, en 2022 tras participar en un programa de búsqueda del amor. Su paso por el reality le hizo ganarse la simpatía del público y, tras la emisión, comenzó a compartir su día a día en las redes sociales. Pero su vida cambió tres años más tarde, cuando le diagnosticaron un cáncer que la llevó a refugiarse en la espiritualidad y viajar por el mundo. Así llegó a Canarias en septiembre de 2024.

Dos meses después de la desaparición de Annabella, su familia denunció lo ocurrido, pero la Policía Nacional –tras una alerta internacional de búsqueda por parte de Sirene e Interpol– la ubicó en un hotel de Playa del Inglés, en Gran Canaria. Annabella aseguró que estaba bien y que no deseaba tener contacto con sus allegados.

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En febrero de 2025, la familia volvió a avisar de que no daba señales, y solo un mes más tarde, el 6 de marzo, dos barranquistas localizaron su cadáver en descomposición en una zona de difícil acceso de El Berriel. Estaba desnuda, flotando en un charco.