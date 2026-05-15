Los 'neochulapos' conquistan San Isidro: así modernizan los jóvenes el traje castizo madrileño

El traje de chulapo y chulapa vive un auténtico resurgir entre los jóvenes

Podrán vibrar al ritmo de Las Ketchup, Los Chunguitos y Nuria Fergó

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Madrid, celebra hoy el día de su patrón, San Isidro, una cita en la que tradición y modernidad vuelven a darse la mano. Lo castizo ya no pertenece solo a generaciones pasadas: el traje de chulapo y chulapa vive un auténtico resurgir entre los jóvenes, que están reinterpretando esta fiesta popular con una mirada más actual. Así lo informa en vídeo José Díaz Pando.

La tradición se reinventa ahora con diseños más modernos y arriesgados gracias a los llamados "neochulapos", una estética que la fotógrafa Leticia Díaz de la Morena lleva años retratando con su cámara. La pradera de San Isidro se ha convertido en un escaparate de estilos renovados donde conviven mantones, claveles y parpusas con tejidos, cortes y combinaciones contemporáneas.

"Todo el mundo puede ser la chulapa o el chulapo que quiera", afirma Díaz de la Morena. Esa nueva visión también ha llegado a los talleres de costura madrileños, como el de Arancha Rodrogálvarez, cofundadora de Carmen 17, que defiende esta evolución como "una manera de que el traje siga vivo y continúe evolucionando".

De las Ketchup a los Chunguitos

Además los chupalos castizos y modernos podrán vibrar al ritmo de Las Ketchup, Los Chunguitos y Nuria Fergó, en una programación a la que se sumará el rock y las actuaciones de varios djs en los cuatro escenarios emblemáticos: la Plaza Mayor, la Pradera de San Isidro, los jardines de las Vistillas y Matadero Madrid, que concentrarán la actividad musical.

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Así, este viernes sonarán los ritmos rumberos de Las Ketchup y Los Chunguitos y familia en la Pradera. El grupo que forman las hermanas Lucía, Lola y Pilar Muñoz recordará sus canciones más populares como el 'Aserejé', mientras que el dúo de Manuel y José Salazar presentará su gira '50+1'. El reencuentro contará con la presencia especial de Azúcar Moreno y José, el Francés.

En la Plaza Mayor tendrá lugar otro homenaje a un mito del cine y de la música, Sara Montiel, cuyas canciones más recordadas interpretará la malagueña Nuria Fergó junto a la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. El público podrá revivir clásicos como 'Fumando espero', 'El relicario' o 'La bien pagá'.

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El día de San Isidro se vivirá también en La Hora del Vermú con Gilda Club, que presenta a sus dos dj residentes Yahaira y Digues en Las Vistillas. Y a las 18.00 horas, una de las grandes citas: la final en directo y la entrega de galardones de la 46ª edición de los Premios Rock Villa de Madrid.

Los cinco finalistas (Dear Joanne, Jike, Dura Calá, Carmen Lillo y Catuxa Salom) se disputarán los premios en metálico y otros reconocimientos patrocinados por las entidades colaboradoras: Radio 3 y la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE).

El Ayuntamiento de Madrid mantiene la dotación de 11.000 euros en premios en metálico: 6.000 para el primer premio, 3.000 para el segundo, 1.000 para el tercero y dos accésits de 500 euros. Además, los artistas participantes podrán optar a otros dos galardones: el Premio Radio 3 que consiste en grabar Los Conciertos de Radio 3 y el Premio AIE al mejor intérprete, que permitirá al ganador participar en el primer ciclo de AIEnRuta Artistas 2027.

El artista invitado es la banda Camellos, que aterriza en el escenario con motivo de su décimo aniversario y su show satírico y descarado, que repasa su repertorio más icónico. La entrada es gratuita para todos los conciertos.