Un joven de 18 años ha sido detenido por apuñalar a un joven en Sol, Madrid, durante los festejos por la victoria de Argentina

La euforia de la selección argentina en el vestuario tras su remontada ante Inglaterra en el Mundial 2026: "La que tiene a Messi y Maradona"

Compartir







MadridLa Policía Nacional detuvo anoche a un joven español de apenas 18 años acusado de un delito de intento de homicidio tras presuntamente apuñalar a otro varón, un italiano de 20 años, en las inmediaciones de la Puerta del Sol durante los festejos por la victoria de Argentina en las semifinales del Mundial de fútbol.

Los hechos ocurrieron en torno a las 5.30 horas en la céntrica Puerta del Sol, hasta donde se trasladaron agentes de la Policía alertados de una agresión con arma blanca. Al llegar al lugar los policías observaron a un grupo de personas con camisetas albicelestes que atendían a un varón en un banco.

PUEDE INTERESARTE Detenido por apuñalar a un hombre en el pecho en Santander

Acusado de un delito de tentativa de homicidio

En ese momento, la Policía requirió la atención urgente de un indicativo sanitario, si bien hasta que el Samur-Protección Civil llegó a la zona, un agente con conocimiento de técnicas sanitarias taponó la herida. Finalmente la víctima fue trasladada como potencialmente grave al hospital con un corte en el cuello y brazo.

Los agentes de Policía se entrevistaron con algunos de los testigos en la zona, que manifestaron que había otro joven a las afueras de la plaza con un corte en la mano y que también requería atención sanitaria. Fue atendido por Samur-Protección Civil, si bien fue dado de alta en el lugar.

PUEDE INTERESARTE Apuñalan a un hombre en plena calle en Málaga

Los agentes de Policía sospecharon de esta persona como posible autor de la agresión con arma blanca y fue detenido como presunto responsable de un delito de tentativa de homicidio. Además, encontraron el cuchillo, posible arma del crimen, en una marquesina de la estación de Metro de Sevilla.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una detenida por agredir a la Policía

Previamente, en un incidente separado, la Policía Nacional detuvo a una mujer de unos 35 años y nacionalidad argentina por agredir a una agente en las inmediaciones de la plaza de Isabel II mientras celebraban igualmente la victoria de la Selección Argentina de fútbol ante Inglaterra.

Estos hechos ocurrieron sobre las 3.15 horas frente al Teatro Real, cuando un grupo de personas celebraban la victoria argentina mientras agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional se desplegó en la zona para mantener el orden y evitar que se produjeran incidentes.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Todo transcurría con normalidad hasta que, llegado el momento, parte de los aficionados argentinos empezó a alterar el orden golpeando fuertemente contenedores de basura, profiriendo insultos a los agentes y elevando el tono de voz en plena madrugada, según informan fuentes policiales.

Debido a que la situación estaba tornando en un posible incidente, los agentes procedieron a disgregar a la masa de forma proporcionada. El grupo de aficionados se negó a abandonar la plaza y tomaron una actitud desafiante con la Policía, a los que acusaron de racistas y les profirieron insultos, al tiempo que trataban de rodearles.

Los agentes emplearon la fuerza para salir de esa situación, momento en el que una mujer se abalanzó sobre una agente de Policía Nacional, arañándole los brazos y provocándole un hematoma en el brazo izquierdo. Por estos hechos, la mujer fue detenida por un delito de atentado contra la autoridad.