La Comunidad de Madrid exige al Gobierno que aclare si la Guardia Civil intentó "boicotear" el acto del 2 de mayo: "De extrema gravedad"
La Comunidad de Madrid ha exigido explicaciones al Gobierno por el supuesto boicot instigado desde la Guardia Civil a Ayuso
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MadridLa Comunidad de Madrid ha exigido este jueves explicaciones al Gobierno por la información publicada hoy en ABC sobre un supuesto boicot instigado desde la Dirección de la Guardia Civil contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el acto central del 2 de Mayo de 2025.
Según publica el diario ABC, el teniente general Luis del Castillo transmitió al general jefe de la zona de Madrid, Fernando Mora, la "instrucción política" de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, de plantar al Gobierno regional en el Día de la Comunidad de 2025.
El comunicado de la Comunidad de Madrid
En un comunicado, el Ejecutivo madrileño considera "inaudito y de extrema gravedad que nuevamente quede probado que el Gobierno utiliza las instituciones y coacciona a funcionarios, en este caso un alto mando del Instituto Armado, con el objetivo de dañar a una rival política y boicotear el día más importante para la Comunidad de Madrid, el Dos de Mayo".
Una institución como la Guardia Civil no puede ser utilizada "espuriamente" desde el Gobierno central "para intentar dañar y desprestigiar a los adversarios políticos", subraya el Ejecutivo regional.
Y añade que éste es "un nuevo ataque frontal contra la democracia", y "forma parte de la operación de Estado del presidente del Gobierno contra la presidenta de la Comunidad de Madrid" que vienen denunciando desde hace mucho tiempo.
La Comunidad de Madrid expresa su respaldo a la Guardia Civil y finaliza demandando una declaración por parte de los grupos políticos con representación de la Asamblea de Madrid condenando lo que califica como un escándalo.
La crítica de Ayuso en 2025
Fue en 2025 cuando la presidenta madrileña censuró la ausencia de la parada militar, que se venía realizando en el acto institucional por el Dos de Mayo en la Puerta de Sol, y que desde entonces se celebra sin presencia de ningún representante del Gobierno de España.
La presidenta lamentó que se cancelara la tradicional parada militar y el desfile aéreo de la Patrulla Águila, que organizaba el Ministerio de Defensa frente a la Real Casa de Correos, algo que tildó de "decisión sectaria".