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CarballoEs uno de los creadores de contenido que más polarización causan entre los usuarios de las redes sociales en España. Su contenido, sus polémicas y, en muchas ocasiones, desafortunadas opiniones, sus comentarios y el tono que utiliza en sus publicaciones causan rechazo entre muchos usuarios. Sin embargo, otros muchos apoyan su forma de comunicar y siguen las publicaciones y contenidos que comparte.

Con más de 1.300.000 seguidores en Instagram, 1.500.000 en X y 5.900.000 en TikTok, El Xokas es uno de los streamers que más sensación y antipatía causa entre los más jóvenes. En uno de los últimos contenidos que ha grabado, esta antipatía ha sido más que palpable. Lo más sorprendente es que ha generado este sentimiento de enfado entre una anciana, target que está muy lejos de consumir los vídeos que él mismo publica en sus redes sociales.

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El enfrentamiento de El Xokas con una anciana de Carballo

Acompañando por el youtuber italiano Zazza, conocido por visitar y adentrarse en los barrios más peligrosos, marginales y conflictivos del mundo, Xokas protagonizó un encontronazo con una anciana gallega de un pueblo a las afueras de A Coruña.

Todo comenzó cuando el creador de contenido quiso mostrar a los seguidores de Zazza cómo eran los pueblos situados en la geografía gallega. Visitando la localidad de Carballo, los dos streamers quisieron mostrar cómo era vivir en "una de las zonas de España más marcadas por la historia del narcotráfico".

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El propio Zazza explicaba en su vídeo las situaciones límites que provocaría en la zona gallega: "Xokas no sabe lo que le espera. Pondré a prueba sus nervios llevándolo a situaciones cada vez más tensas y hasta terminaremos entrando en un fumadero ilegal". Aparentando lo que poco después se comprobaría que era una falsa valentía, Xokas se mostraba ilusionado por la jornada que le esperaba junto a su compañero italiano: "A mí no me importa que me amenacen, yo me he criado en Galicia y no tengo miedo".

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Justo unos minutos después, El Xokas protagonizó un altercado con una vecina de Carballo de la que terminó huyendo. El roce o la disputa comenzó cuando el creador de contenido se paseaba por las calles del municipio gallego mostrando cómo era el día a día. Al ver que estaba grabando parte de su propiedad, la anciana le pidió al youtuber que dejará de filmar: "Aquí no tienes nada que grabar, vete para el pueblo".

Al comprender que estaban enfocando la pieza audiovisual sobre el mundo del narcotráfico en Galicia, la vecina de Carballo quiso dejar claro que en el municipio solo había gente trabajadora: "Aquí no hay moinantes, hay trabajadores". Haciéndole caso omiso, Xokas y sus compañeros siguieron recorriendo parte de la calle donde se encontraba la anciana.

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Como no podía ser de otra manera, la anciana acabó perdiendo los nervios y la situación desembocó en esta trifulca con la que la anciana intentó ahuyentar a los streamers mientras les tiraba piedras.

"Creo que es mejor pirarse porque esta señora se pone a llamar a la gente", recomendaba El Xokas a sus compañeros mientras huían a la carrera por las calles de Carballo antes de ser rescatados por un coche.

El momento ha sido recogido en las redes sociales y ha creado una división de opiniones entre los usuarios que lo tildan de provocación por parte de los streamers y de falta de respeto por parte de la vecina de Carballo.