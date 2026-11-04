El hombre de 35 años sufrió lesiones en el tórax tras ser golpeado por la pala de una máquina del servicio de limpieza

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Los sanitarios del Samur han atendido este martes a un hombre de 35 años, que sufrió un traumatismo torácico al ser golpeado por la pala de una máquina de los servicios de limpieza tras el desalojo de la Puerta del Sol, en Madrid. El herido, entre los manifestantes que protestaban por el derecho a una vivienda, fue trasladado al hospital en estado grave.

El hombre al parecer permanecía dentro de una tienda de campaña en la Puerta del Sol cuando ya se pensaba que todos los espacios habían sido desalojados. Una pala de la maquinaria pesada habría levantado la tienda en la que se encontraba golpeándolo.

Los sanitarios del Samur lo han atendido en el lugar por un traumatismo torácico y posteriormente lo han trasladado al hospital en estado grave. El operario de la máquina también ha necesitado atención psicológica tras lo ocurrido.

El desalojo de la acampada en la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, comenzó la madrugada del pasado martes con un despliegue de 400 agentes de la Policía Nacional y Municipal de Madrid. Poco después entraron los operarios del Servicio de Limpieza Urgente (Selur) del Ayuntamiento de Madrid, que "no contaban con la presencia" de esta persona.

Los acampados en cuenta oficial de los acampados de la Puerta del Sol de Madrid habían denunciado este martes el desalojo de madrugada "mediante una intervención policial violenta" de la Policía Nacional que habría dejado heridas a varias personas por "golpes y del uso de gas pimienta".

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La organización en la publicación en la red social Instagram critican la operación policial por haber sido "ejecutada por unidades antidisturbios bajo las órdenes de la delegación del Gobierno". "En estos momentos estamos trabajando para comprobar el estado y la integridad de todas las compañeras".