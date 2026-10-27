Almeida anuncia una denuncia penal contra "el comisario político" Martín por "inacción" ante la acampada

Un mes de la acampada en la Puerta del Sol: hay menos tiendas de campaña pero los organizadores insisten en que "sigue y seguirá"

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MadridEl alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado este martes en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid que cuando finalice el plazo del requerimiento administrativo que enviaron al exdelegado del Gobierno, Francisco Martín, ejercerán acciones legales en caso de que no se haya levantado la acampada.

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Así lo ha afirmado Almeida durante la primera pregunta de la sesión del control del Pleno, realizada por Vox y en la que le han exigido que tome todas las medidas para poner fin a la acampada de la Puerta del Sol.

Almeida: "Si tuviera competencias me pondría yo a la cabeza de la Policía Municipal para desalojar la acampada"

"Hicimos el requerimiento administrativo y por, pura coherencia jurídica, tenemos que esperar a la finalización de ese plazo para poder ejercer acciones penales, en caso de que no se haya levantado la acampada de Sol", ha dicho el alcalde.

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Asimismo, ha celebrado que hoy ya no haya un "comisario político en la delegación del Gobierno", algo que "es una buena noticia para los madrileños".

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Además, ha acusado a las líderes de Más Madrid y del PSOE, Rita Maestre y Reyes Maroto, de no haber visitado la acampada y las ha invitado a que lo hagan de noche, ya que ambas defienden que es un sitio seguro.

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"El Ayuntamiento está haciendo lo posible, si tuviera competencias me pondría yo a la cabeza de la Policía Municipal para desalojar la acampada del Sol porque no podemos tolerar ni un minuto más que haya una apropiación del espacio público como la que lleva ya más de un mes", ha subrayado.

Por su parte, la portavoz de Vox, Arantxa Cabello, le ha tendido toda su colaboración al PP, pero no su "complacencia", para ayudarles a poner fin a la acampada.

Almeida anuncia una denuncia penal contra "el comisario político" Martín por "inacción" ante la acampada

Además, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que interpondrán una denuncia penal contra el "comisario político" Francisco Martín, el dimitido delegado del Gobierno que ha dado este paso "por una rabieta", un paso judicial que darán "por inacción como consecuencia de que ha cometido un evidente delito permitiendo que se produjera la ocupación del espacio público" en la Puerta del Sol.

La denuncia se interpondrá una vez agotado el plazo administrativo. En el Pleno de Cibeles, y a una pregunta de la concejala de Vox, Arantxa Cabello, para que el Ayuntamiento actúe "con contundencia" para desmantelar la acampada, porque "hay que agotar hasta la última posibilidad que ofrece el ordenamiento jurídico", Almeida ha defendido que el Consistorio está actuando dentro de sus competencias, como se demuestra con "las más de 200 sanciones" impuestas, además del requerimiento administrativo enviado a la Delegación de Gobierno.

"Le hemos dado traslado de todos los problemas que hay allí, tanto desde el punto de vista de la higiene, de la salubridad, de la seguridad y de la emergencia", ha señalado. "Hicimos el requerimiento administrativo y por pura coherencia jurídica tenemos que esperar a la finalización de ese plazo para poder ejercer acciones penales en caso de que no se haya levantado la acampada de Sol", ha indicado.