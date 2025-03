Esta es la mejor forma de llamar la atención de tu perro, según la ciencia

Los perros son un animal de compañía genial, pero no todos son igual de obedientes y a veces su adiestramiento puede complicarse. Durante años, la profesión de adiestrador ha tratado de conseguir los mejores resultados para que nuestros canes nos hagan caso, pero ahora se ha encontrado una solución perfecta combinando varias técnicas, según revela un nuevo estudio científico publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, con Christoph Voelter como autor principal.