Mabel Cupet Sevilla, 22 MAY 2026 - 12:08h.

El operativo, desarrollado por Policía Local y Bomberos de Málaga, permitió tras varias horas de trabajo garantizar la seguridad de las aves

El cárabo común cuenta con un régimen de protección especial en España y figura incluido en el Catálogo Español de Especies Amenazadas

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La colaboración entre vecinos, Policía Local y Bomberos permitió el pasado sábado rescatar y devolver a su hábitat natural a dos crías de cárabo común halladas en plena vía pública en la zona de El Limonar, en Málaga capital. La actuación, desarrollada por agentes del Grupo de Protección de la Naturaleza (GRUPRONA) y efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, culminó con éxito tras varias horas de trabajo coordinado para garantizar la seguridad de las aves y facilitar su regreso al nido.

Los hechos comenzaron a primera hora de la mañana del sábado 16 de mayo. Sobre las 08:00 horas, la Sala 112 recibió la llamada de un ciudadano que alertaba de la presencia de un polluelo de rapaz en el paseo de El Limonar. El ave, una cría de cárabo común, se encontraba aparentemente en buen estado, aunque desorientada y fuera del entorno seguro del nido.

Un primer rescate

Tras recibir el aviso, agentes del GRUPRONA de la Policía Local de Málaga se desplazaron rápidamente hasta el lugar para hacerse cargo del animal. Los efectivos comprobaron el estado del ejemplar y procedieron a su traslado al Centro de Protección Animal Municipal (CEPAM), donde quedó bajo supervisión y cuidados preventivos mientras se evaluaba la situación.

Sin embargo, apenas unas horas después, sobre las 10:50, un nuevo aviso ciudadano volvió a movilizar a los agentes. En esta ocasión, otro viandante informaba del hallazgo de una segunda cría de cárabo en las inmediaciones del mismo punto donde había aparecido el primer ejemplar. La coincidencia llevó a los policías locales a sospechar que ambos polluelos pertenecían a un mismo nido situado en la zona.

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Localización del nido

Con la ayuda de varios vecinos y personas que se encontraban en el lugar, los agentes iniciaron una inspección del arbolado cercano hasta localizar finalmente el nido en el hueco de un árbol. Durante la intervención observaron cómo una tercera cría permanecía asomada desde el interior, mientras que la madre sobrevolaba las inmediaciones vigilando la situación.

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Ante estas circunstancias, y con el objetivo de garantizar la reintroducción segura de los animales, la Policía Local solicitó la colaboración del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. Hasta el lugar se desplazó un camión escala que permitió a los efectivos acceder a la altura necesaria para alcanzar el nido sin provocar daños ni alterar el entorno natural.

Reintroducción de las crías

La operación requirió además recuperar desde el CEPAM al primer polluelo trasladado horas antes. Una vez reunidas ambas crías, los servicios de emergencia lograron devolverlas junto al resto de la nidada, completando con éxito una actuación que evitó que los animales quedaran separados de su entorno natural y de la protección materna.

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El cárabo común (Strix aluco), también conocido como alucón, es una de las rapaces nocturnas más extendidas de la península ibérica. De tamaño medio y hábitos principalmente nocturnos, esta especie suele habitar zonas arboladas, parques y espacios naturales, aunque en los últimos años ha demostrado una notable capacidad de adaptación a entornos urbanos y periurbanos.

Una Especie protegida

Su presencia resulta especialmente beneficiosa para el equilibrio ecológico, ya que desempeña un importante papel en el control de poblaciones de pequeños roedores, insectos y otros animales. Además, destaca por su característico vuelo silencioso y por su capacidad de camuflaje entre la vegetación.

El cárabo común cuenta con un régimen de protección especial en España y figura incluido tanto en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial como en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Por ello, su captura, caza o alteración de las zonas de reproducción están expresamente prohibidas por la normativa medioambiental vigente.

Recomendaciones a la ciudadanía

Desde la Policía Local recuerdan que durante la primavera y comienzos del verano es relativamente frecuente encontrar polluelos de aves rapaces fuera del nido. En muchos casos, estas crías abandonan temporalmente el refugio mientras aprenden a desplazarse, trepar o realizar sus primeros intentos de vuelo, aunque todavía continúan dependiendo de la vigilancia y alimentación de sus progenitores.

Por este motivo, los expertos recomiendan no intervenir directamente salvo que el animal corra un peligro inmediato, como la cercanía del tráfico rodado, ataques de otros animales o riesgo evidente de caída. En situaciones de duda, lo más adecuado es contactar con los servicios de emergencia o con las autoridades medioambientales para que sean profesionales especializados quienes valoren la situación y activen los protocolos correspondientes.

Colaboración vecinal

La Policía Local de Málaga ha querido destacar especialmente el papel desempeñado por la ciudadanía en esta intervención. La rápida comunicación de los avisos y la colaboración de los vecinos resultaron determinantes para localizar el nido y coordinar una actuación que concluyó con la devolución de las crías a su entorno natural.

Según las bases de datos del GRUPRONA, desde el año 2020 se han rescatado un total de nueve ejemplares de cárabo común en diferentes áreas urbanas del municipio malagueño. Un dato que, según apuntan los agentes, refleja la creciente convivencia entre fauna silvestre y espacios urbanizados, especialmente en zonas con abundante vegetación y arbolado.

Las autoridades insisten en la importancia de mantener una convivencia responsable con la fauna urbana y recuerdan que, ante cualquier hallazgo de animales silvestres heridos o desorientados, los ciudadanos pueden contactar con el 092 de la Policía Local o con el servicio de emergencias 112 para facilitar una intervención segura y adecuada.