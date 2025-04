La situación se repite cada mañana o al final del día: decenas de padres coinciden en la entrada o salida del colegio y, como no hay posibilidad de estacionamiento para todos, se forma una hilera de vehículos aparcados en doble fila en los alrededores del recinto escolar . Además de ser un caos para la circulación, se trata de una infracción considerada como grave, lo que nos puede suponer una multa considerable que seguro que prefieres evitar.

Aparcar en doble fila es el pan nuestro de cada día para miles de familias que acuden a dejar o recoger a sus hijos en la escuela. Aunque pueda parecer que no hay más remedio y esta es una solución conveniente, estacionar de este modo en los alrededores de los centros escolares afecta tanto a la fluidez del tráfico como a la seguridad vial . Sin embargo, aunque tenga cierta “gravedad” adicional, el estacionamiento en doble fila está prohibido en todos los casos, tal y como refleja el Artículo 40 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial .

La catalogación de infracción grave nos la da el Articulo 91 Reglamento General de Circulación , que establece que se consideran paradas o estacionamientos en lugares peligrosos o que obstaculizan gravemente la circulación los que constituyan un riesgo u obstáculo a la circulación en los siguientes supuestos: cuando el estacionamiento se efectúe en doble fila sin conductor. En el caso de una zona escolar con bastantes vehículos entorpeciendo la circulación, se aplica además el agravante de estacionar en una zona considerada como peligrosa o que obstaculice la circulación, de ahí la cuantía de la multa: 200 euros . Por ejemplo, en el caso de que nos multaran por aparcar en doble fila en una situación puntual donde no se entorpeciera mucho el tránsito, la cuantía sería de una multa no grave, con cantidades oscilando entre los 110 y los 140 euros.

Solamente hay una excepción a la sanción prevista por estacionar en doble fila, y es que se trate únicamente de una parada, lo cual es diferente a efectos de leyes de seguridad vial . Para ello, no debemos abandonar el vehículo, solamente podremos permanecer parados dos minutos como máximo y debemos realizar esta parada en un lugar en el que no obstaculicemos gravemente la circulación. De lo contrario también estaríamos en el supuesto anterior de la falta grave y se consideraría estacionamiento.

Esta opción mucho mejor para el flujo del tráfico y evitar molestias y aglomeraciones provocadas por los estacionamientos ha dado lugar a la aparición por varios lugares de la geografía española de las zonas “Kiss & Go” (besa y vete) , este proyecto pionero, inspirado en las zonas Kiss and Fly («Besa y vuela») de algunos aeropuertos europeos. Estas se suelen colocar en los aledaños de los recintos escolares y sirven para señalizar las zonas de especial delicadeza en las que se pueden provocar embotellamientos provocados por padres en doble fila. Para ello, recuerda que, en los horarios más complejos, coincidiendo con la entrada y salida de los colegios, solamente se realice una breve parada, nos despidamos de los críos y abandonemos el lugar en pocos segundos, máximo un minuto.

También hay una recomendación para añadir un plus de seguridad vial y que los niños no salgan corriendo y sin mirar si se aproximan vehículos. Este es tan simple como el truco de la mochila: si dejamos la mochila en el maletero, al tener que haber un último paso antes de que se vayan del coche, haremos que el proceso de despedida sea más seguro mientras recoge sus útiles escolares. Además, nos ahorraremos otra posible sanción de tráfico, ya que el Artículo 14.a) del Reglamento General de Circulación dice que “la carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario, sujetos de tal forma que no puedan arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa”, por lo que una autoridad de tráfico puede considerar que llevar la mochila en los asientos del coche es ilegal.