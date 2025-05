La seguridad en los vehículos no deja de aumentar, pero también las motos disponen de sistemas avanzados para garantizar una mayor protección a los motoristas, que acumulan cifras de mortalidad muy altas . Algunas de estas tecnologías permiten, por ejemplo, corregir fallos del conductor o mejorar la visibilidad sobre las dos ruedas . Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con los coches, algunas de esas mejoras no se han incorporado de serie. La DGT hace un llamamiento para sensibilizar a los conductores sobre la necesidad de tenerlos en cuenta a la hora de comprar una moto.

En lo que va de año 81 motoristas han perdido la vida, a pesar de ser menos en las carreteras son los más vulnerables y así lo refleja el mayor índice de siniestralidad, que no para de aumentar, como confirman los expertos.

Jesús Monclú, director del Área de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación Mapfre, ha señalado que "en los últimos 10 años el número de fallecidos ha aumentado un 43% en motocicletas, mientras que en coches ha descendido un 10%", gracias a la ayuda de estos sistemas de seguridad de avanzada tecnología, que no se han incorporado a las motos.

A diferencia de lo que ha ocurrido con los coches hasta ahora no se están empezando a implementar las mejoras tecnológicas en la conducción de motos, a pesar de que existen y van desde sistemas avanzados de frenada , suspensiones adaptativas, sistema de sensorización del entorno para informar al motorista de lo que ocurre alrededor de él con avisos sobre peatones o vehículos. Además, de sistemas de seguridad pasiva sobre el vehículo que permiten reducir el impacto en caso de accidente .

El jefe de concesionario Motos, José María Tizón habla de la normativa EURO 5 plus que "mide los gases y también seguridad" y que se está incluyendo "de dos años para acá". De momento existen, aunque no son obligatorias para los fabricantes, como sí ha ocurrido en los coches no es lo mismo para las motos.