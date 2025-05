Teniendo en cuenta que el exceso de velocidad todavía es una de las principales causas de siniestralidad en España , estando presente en el 24% de los siniestros mortales en vías interurbanas y el 21% en general, la Dirección General de Tráfico incrementa frecuentemente el número de controles de velocidad, hasta el punto de que, en 2023, último año con datos completos , el total de denuncias de la DGT por velocidad inadecuada fue de 3,3 millones. No todos los conductores quieren asumir las consecuencias de sus actos , y es por eso que recurren a la 'estafa del abuelo', pero la DGT es consciente de esta triquiñuela.

La llamada ' estafa del abuelo' sucede cuando alguien comete una infracción de tráfico que conlleva pérdida de puntos y necesita de identificar al conductor que ha cometido la misma, principalmente sucede con las multas de exceso de velocidad, ya que hay una prueba fotográfica, pero no se identifica automáticamente al conductor que en ese momento iba pasado de kilómetros por hora. Para tratar de ahorrarse los puntos, algunos conductores recurren a la picaresca de identificar como culpable a algún familiar, principalmente personas de bastante edad y que probablemente ya ni conduzcan o lo hagan ocasionalmente, por lo que perder puntos tampoco les afecta en demasía.

Por supuesto, las autoridades de tráfico no se chupan el dedo y son conscientes de que no puede haber tantos abuelos saltándose radares u otras normas de tráfico. Hay que recordar que cada conductor tiene un saldo original de 12 puntos (8 en conductores noveles) que se puede ampliar hasta los 15. Teniendo en cuenta que según el tipo de infracción se pueden perder hasta 6 puntos con cada una, este truco convertido en estafa por el abuso que supone, permite que se pueda intentar culpar a un anciano inocente en varias ocasiones, sea o no con la connivencia del afectado.