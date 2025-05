David Soriano 16 MAY 2025 - 20:40h.

A pesar del imprevisto que te puede suponer una avería en el coche, tendrás que templar los nervios y actuar correctamente si quieres evitar una multa

En carretera, todos los conductores estamos expuestos a tener un percance y que nuestro vehículo se estropee en medio de la vía. A pesar de sufrir este incidente en forma de avería, hay que tratar de situar el vehículo de forma que no suponga un peligro para la circulación del resto y de señalar debidamente la emergencia o peligro, ya que de lo contrario nos exponemos a poner en riesgo vidas y a recibir una cuantiosa multa.

Primeros pasos a seguir si tenemos una avería en medio de la vía

En primer lugar, convendría señalar que, según el Reglamento de auxilio en vía pública, no puedes reparar tú mismo el vehículo averiado en la carretera. Según esta normativa, solamente hay un par de excepciones desde que entrase en vigor el 1 de julio de 2021 para poder tratar de reparar vehículos parados o accidentados en una vía pública: que el tiempo de reparación sea inferior al de llegada de la asistencia en carretera o que sea imprescindible realizar dicha reparación para poder retirarlo y llevarlo a un taller. Al tratarse de vías públicas, la competencia de las sanciones las establece cada ayuntamiento, por lo que el importe de la sanción varía de uno a otro, dejando además a su criterio si dicha falta es leve o grave.

Hay una serie de agravantes a esta prohibición. Si se considera que estamos teniendo un comportamiento poco respetuoso con el medio ambiente, como por ejemplo estar cambiando líquidos en la calle, la normativa de residuos puede ser usada para evaluar tu caso, ya que se consideraría que eliminar estos restos supone una movilización de los equipos de limpieza municipales. Esto se traduciría en una multa de entre 500 hasta 3000 euros, según considere la autoridad.

Teniendo esto claro, dependiendo de las circunstancias en las que el coche te haya dejado tirado en plena carretera, podemos ser objeto de otras multas además de la propia fatalidad de la avería. Puede ser complicado dependiendo de la posición en la que nos hayamos quedado al principio, pero habría que tratar de mover el coche a un lugar de la vía pública en la que no sea un peligro para la circulación u obligue a otros conductores a realizar maniobras antirreglamentarias. En ningún caso pares, por ejemplo, en zonas de baja visibilidad como un cambio de rasante, un desnivel, una zona de curvas o un túnel. Como la autoridad de tráfico correspondiente se presente a asistirte y considere que no has posicionado bien el vehículo, puedes enfrentarte a multas de 200 euros, sin pérdida de puntos.

Dejar el coche en una zona donde no suponga un peligro o donde no estorbe al resto de la circulación ni obligue a otros conductores a realizar movimientos prohibidos no significa que el vehículo averiado se pueda quedar estacionado en la vía, mucho menos si en vez de una avería mecánica has sufrido una colisión o accidente y hay elementos cortantes a la vista. Si tienes el coche averiado y no se puede mover, el ayuntamiento te puede multar pasados unos días. Depende de cada consistorio, pero por ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid se especifica lo siguiente:

“Se establece la prohibición de estacionar prohibición de estacionar en un mismo lugar de la vía pública durante más de cinco días consecutivos, a cuyo efecto sólo se computarán los días hábiles. En todo caso, el propietario del vehículo tendrá la obligación de cerciorarse por sí, o por cualquier otra persona o medio, de que su vehículo no se encuentra indebidamente estacionado como consecuencia de cualquier cambio de señalización u ordenación del tráfico; para hacerlo, dispondrá de un máximo de cuarenta y ocho horas consecutivas, a cuyo efecto sólo se computaran los días hábiles”.

Señalizar correctamente nuestra posición

Otra posible multa tiene que ver con los elementos de señalización de emergencia, para alertar al resto de conductores de que hay un vehículo parado, para lo cual no es suficiente poner los intermitentes de emergencia (los warning). Los triángulos de emergencia desaparecerán de las carreteras españolas a partir de 2026, pero hasta entonces son válidos. A partir de entonces, el elemento a utilizar será la baliza V-16, que es una señal luminosa con geolocalización que se coloca en el techo y envía las coordenadas del vehículo averiado o accidentado y la DGT recoge estos datos y los reenvía al programa LINCE, el Sistema de Gestión de Incidencias de Tráfico. No señalizar con triángulos —mientras tengan validez— o baliza implica una multa de 80 euros sin pérdida de puntos.

No son los únicos elementos de señalización, pues también hay que hacernos ver debidamente a las personas. Al bajarnos del coche, tanto conductor como otros ocupantes (lo cual puede ser bueno para evitar estar dentro del habitáculo por si hubiera una colisión de otro vehículo) debemos hacerlo con la mejor visibilidad posible. Para ello debemos colocarnos antes siquiera de poner un pie en tierra un chaleco reflectante de seguridad, sea de día o de noche. No hacerlo implica un riesgo para nuestra integridad física y multas de 200 euros con pérdida de 4 puntos.