Tanto en el Reglamento General de Circulación como en la Ley Sobre Tráfico y Seguridad Vial viene recogida la obligación de comunicar tu dirección a efectos de notificaciones de sanciones o avisos por parte del fabricante.

El titular de un vehículo muchas veces tiene ciertas obligaciones de las que no es plenamente consciente. Por ejemplo, si nos mudamos a un nuevo domicilio, podemos pensar que con llevarnos el coche hasta allí sería suficiente. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico también quiere saber dónde vas a vivir a partir de ahora y te contamos por qué.

Por qué es necesario cambiar de domicilio tu vehículo

Uno podría pensar que, si estás empadronado en un lugar, valdría para que la Dirección General de Tráfico sepa que vives ahí. Sin embargo, no todos los organismos comparten base de datos, por lo que no deberían acceder al padrón municipal en el que estés registrado. Tal y como refleja el artículo 10 del Reglamento General de Circulación, “cualquier variación de los datos que figuran en el permiso o licencia de conducción, así como la del domicilio de su titular, deberá ser comunicada por éste dentro del plazo de quince días, contados desde la fecha en que se produzca, a la Jefatura Provincial de Tráfico”.

También encontramos esta obligación en el artículo 60 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. “ El titular de un permiso o licencia de conducción o del permiso de circulación de un vehículo comunicará a los registros del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico su domicilio. Éste se utilizará para efectuar las notificaciones respecto de todas las autorizaciones de que disponga. A estos efectos, los ayuntamientos y la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrán comunicar al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico los nuevos domicilios de que tengan constancia”.

De este modo, comunicar un cambio de domicilio por parte del titular del coche es un trámite que tiene condición de imperativo legal. El plazo, como podemos leer, sería de 15 días como máximo desde que nos hayamos mudado de domicilio. Por lo tanto, en caso de que tu dirección sea diferente, debes realizar los trámites necesarios para comunicarlo a la DGT y que actualicen los datos del domicilio tanto en el Registro de Vehículos como en el Registro de Conductores e Infractores.

El cambio de domicilio es un trámite gratuito, que podemos hacer de varias formas, incluyendo la Sede Electrónica de la DGT, en la sección de cambio de domicilio, a través de la app miDGT, por teléfono llamando al 060 o presencialmente, tanto acudiendo a una Jefatura u Oficina Provincial de Tráfico (para lo que necesitarías pedir cita previa online) como en ciertos ayuntamientos con los que la DGT tiene convenio.

El motivo principal para requerir tener un domicilio válido es para hacer llegar las notificaciones de las posibles multas que te pongan las autoridades de tráfico, pero en ocasiones también puede ser una herramienta útil para que te llegue un aviso de llamada a revisión por parte del fabricante de tu vehículo.

Además, también debes cambiar el domicilio fiscal del vehículo, tal y como se expone en el artículo 60.2 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: “En el historial de cada vehículo podrá hacerse constar, además, un domicilio a los únicos efectos de gestión de los tributos relacionados con el mismo”. El domicilio fiscal está estrechamente relacionado con pagar los impuestos donde corresponde. Hay ayuntamientos en los que el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), más conocido como Impuesto de Circulación, sale más barato, pero deberías pagarlo allá donde circules principalmente por ser tu hogar.

Puedes perder dinero por no hacer este trámite

No notificar debidamente un cambio de domicilio es una sanción menor. La Ley de Tráfico y Seguridad Vial fija la multa para el conductor que no actualice su dirección dentro del plazo establecido en 80 euros, sin pérdida de puntos. Uno de los motivos por los que también perderías dinero relacionado con las multas de tráfico es que si no se tiene tu dirección correcta, podrías no enterarte de la notificación de una sanción (aunque puede pedir que contacten contigo vía electrónica a través de la DEV - Dirección Electrónica Vial) y que se te pase el plazo para pagarla, además de perder el derecho a bonificación por pronto pago por el mismo motivo.

Las notificaciones de la DGT es el modo más rápido para saber que hay una multa asociada a tu vehículo, y puede acarrear que se convierta en sanción grave: “En el caso de infracciones graves con puntos o muy graves, la identificación del conductor es obligatoria. Tendrás que identificar al conductor aunque seas tú mismo. En estos casos si no identificas al conductor, se considerará como una infracción muy grave, lo que puede acarrearte la imposición de una multa de cuantía importante, de la que además no podrás beneficiarte de la reducción del 50% por pago dentro del periodo voluntario”. Las multas pueden llegar a los 1.500 euros dependiendo del motivo por el que se buscaba identificar un conductor.