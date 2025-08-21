Su última aparición ha sido en la autopista D4 en la República Checa, en uno de sus tramos predilectos

Aunque para algunos es ya todo un icono, las autoridades, que llevan años detrás de él sin conseguir identificarlo, inciden en que actúa al margen de la ley

El 'fantasma de la autopista' ha reaparecido. Las autoridades de la República Checa lo confirman y trabajan nuevamente en un caso que genera tanta expectación e incluso devoción entre sus admiradores como preocupación entre quienes buscan revelar su verdadera identidad. Ya idolatrado por algunos, las fuerzas del orden recuerdan que sus apariciones no solo se desarrollan al margen de la ley, sino que además suponen una temeridad para todos en la carretera.

Concretamente, se trata de un piloto al que ya se le ha visto en más de una ocasión en carreteras europeas con un monoplaza de F1 que alcanza velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora. La última aparición ha sido nuevamente en la autopista D4 en la República Checa, el pasado lunes 18 de agosto, donde se le pudo ver con un bólido al estilo del Ferrari de Michael Schumacher cuando dominaba en el Gran Circo. Además, no estaba solo: le escoltaban otros vehículos de altísima gama.

El misterio del ‘fantasma de la autopista’

Fue un 8 de septiembre de 2019 cuando este ‘fantasma’ fue visto por primera vez. Rodaba también por el mismo tramo de la D4 con el vehículo de competición, desatando ya entonces miradas de estupefacción entre quienes fueron testigos directos de su presencia.

En aquel entonces, las autoridades sintieron que estuvieron cerca de dar con él, pero finalmente el caso tuvo que ser archivado. Aunque identificaron a un sospechoso de 45 años, les fue imposible demostrar que el piloto del monoplaza era él. Entre otras cuestiones porque el conductor llevaba siempre el casco puesto y el coche no cuenta ni con matrícula ni con homologación para circular.

Tras un tiempo fuera del radar, en 2022, tres años después, el monoplaza volvió a ser visto en las carreteras, aunque el suceso no tuvo tanto impacto como lo haría un año después, en 2023, cuando fueron dos F1 distintos los que circularon también por Praga, uno de ellos con los colores de Ferrari.

Pese a que entonces también se abrió una investigación, nuevamente las autoridades fracasaron en dar con la identidad de los responsables.

El F1 que se pasea 'fuera del radar' por las carreteras europeas

Ante la nueva aparición, las autoridades de la República Checa insisten en la peligrosidad que suponen sus actuaciones, recalcando que está violando la ley y poniendo en peligro a los usuarios de las vías por las que circula.

Con la evidente sospecha de que además lo hace excediendo los límites de velocidad, ya se ha puesto en marcha un nuevo operativo para, de una vez por todas, intentar dar con él y someterlo a la Justicia, para el pesar de quienes han convertido su figura incluso en un icono en el mundo del motor.

Tras varios fracasos, para intentar identificarlo de una vez por todas, la Policía revisa la información al alcance sobre los conductores de los vehículos que ejercieron como escoltas y las matrículas de éstos que sean legibles. Además, revisan cualquier tipo en las cámaras, aunque el área de acción del ‘fantasma de la autopista’ no está escogido al azar.

Concretamente, el misterioso piloto actúa especialmente en puntos donde las cámaras no abundan, y bajo el cobijo de esa escolta que quizás podría actuar de pantalla en distintos supuestos, como en caso de tener que protegerle ante una intervención policial.

Las imágenes de su último paso por la D4 checa han sido compartidas a través de canales de YouTube como ‘TrackZone’, donde se aprecia que su aparición fue grabada desde distintas perspectivas, incluso con planos desde el propio ‘cockpit’, con la vista del piloto, lo que indica que sus intervenciones están cuidadosamente preparadas, aunque no esté confirmado exactamente el fin.

De ello también se encarga la Policía checa, que ha llamado a cualquier testigo que pueda aportar grabaciones a compartirlas también; cualquier pista para resolver de una vez el caso e imponer al responsable una sanción ejemplar.