A partir del 1 de enero de 2026 será obligatorio llevar (y usar en caso de emergencia) un dispositivo conectado de preseñalización de accidentes V-16, que deberá estar homologado por la DGT.

Los triángulos en caso de accidente o avería ya no son obligatorios en las carreteras españolas

Hasta ahora, en caso de emergencia en nuestro vehículo, podemos utilizar tanto el triángulo de emergencia como la señal luminosa V-16 pero esto será así solamente hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir del 1 de enero de 2026 habrá que decir adiós al triángulo de emergencia no solamente por comodidad, sino que el uso único de un dispositivo de preseñalización de accidentes V-16 será por imperativo legal, siendo España el primer país que implanta la obligatoriedad del uso de este dispositivo.

Normativa y homologación de la baliza V-16

Según el Anexo XII, artículo 1.a), del Reglamento General de Vehículos, “los vehículos de motor y los conjuntos de vehículos en circulación deben llevar los siguientes accesorios, repuestos y herramientas: el dispositivo luminoso de preseñalización de peligro V-16”, sumándose a otros elementos obligatorios para vehículo como el chaleco reflectante y la rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal (o kit reparapinchazos). El uso obligatorio de esta baliza V-16 entra en marcha el primer día de 2026 (los extranjeros en circulación internacional por España son los únicos que podrán usar triángulos) y para entonces ya deberemos tener un dispositivo homologado.

Para que una señal V-16 pueda ser considerada como homologada, debe cumplir con una serie de características fijadas en la Instrucción 18/ V- 132:

Irradiación: el sistema óptico estará diseñado de forma que la luz cubra un campo de visibilidad horizontal de 360 grados y en vertical un mínimo de ± 8 grados hacia arriba y hacia abajo. Intensidad luminosa en el grado 0, entre 40 y 80 candelas efectivas, y en los grados ±8, de un mínimo de 25 candelas. En ambos casos, dicha intensidad se mantendrá durante al menos 30 minutos. Grado de protección IP (resistencia al polvo y al agua) de al menos IP54. Estabilidad asegurada sobre superficies planas, sin que se desplace por fuerza de una corriente de aire que ejerza una presión dinámica de 180 Pa, en la dirección más desfavorable para su estabilidad. Frecuencia de destello: entre 0,8 y 2 Hz. Funcionamiento garantizado en el margen de temperaturas comprendido entre -10 ºC y 50 ºC. Alimentación autónoma del dispositivo a través de una pila o batería que deberá garantizar su uso al menos durante 18 meses. Sirven con batería recargable si esta su puede hacer desde el propio vehículo.

De todas formas, no deberemos ser nosotros quienes verifique uno a uno que el modelo de baliza conectada que estamos comprando esté homologado o no, sino que nos podemos valer de un buscador de modelos que tiene habilitado la DGT y así saber en cuestión de segundos si está aprobado o no con tan solo introducir el código del modelo en cuestión.

La obligatoriedad de tener una V-16 en el coche es algo que revisarán las autoridades, de la misma forma que teníamos que llevar triángulos de emergencia hasta ahora. Si bien estos últimos podían guardarse en el maletero, la indicación con respecto a la luz de emergencia es que esté guardada en la guantera, accesible y cargada.

En caso de necesitarlo, la colocación más adecuada de la baliza V-16 es en la parte más alta posible del vehículo inmovilizado, por ser esta la que más va a garantizar la visibilidad del dispositivo, que teóricamente debe ser visible a un kilómetro de distancia. Como excepción, si por la altura no es posible acceder al techo del vehículo, como debe tener alguna parte imantada, podría colocarse en la puerta del conductor.

Dispositivo conectado y geolocalizado

Además de estas características técnicas, una diferencia con respecto a las balizas actuales es que a partir del 1 de enero de 2026 será obligatorio que la V-16 esté conectada. Las balizas integrarán en su interior los elementos necesarios para su comunicación con la plataforma DGT 3.0. Esto implica que tiene que haber una geolocalización para que otros conductores (a través de los paneles de mensaje variable de las carreteras), la DGT y las autoridades necesarias puedan tener trianguladas tus coordenadas.

Al contrario de ciertas creencias y bulos, este dispositivo no realiza rastreo alguno, sino que solamente activa la geolocalización cuando es encendida. No mide velocidad ni va marcando tu posición mientras esté apagada y guardada en la guantera. Otra duda que puede surgir tiene que ver con el coste del servicio, al llevar integrada en su interior una tarjeta SIM móvil. Por el momento, la legislación marca una disponibilidad de conectividad mínima de 12 años, con su coste ya repercutido en el precio de venta del dispositivo, que suele estar entre los 40 y 50 euros de media.

No llevar la baliza de emergencia conectada a partir del 1 de enero de 2026 heredará la multa actual por no llevar los triángulos de emergencia, que es considerada una infracción administrativa con una multa de 80 euros de importe (sin retirada de puntos). Sin embargo, en caso de emergencia la cosa escala, y no llevarla o no colocarla es considerado una infracción grave con multa de 200 euros y sin pérdida de puntos a no ser que tampoco se utilice el chaleco reflectante, que sí conlleva la detracción de 4 puntos del permiso de conducción.