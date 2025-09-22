David Soriano 22 SEP 2025 - 20:40h.

Las bajas temperaturas son uno de los principales enemigos del coche eléctrico. El "modo invierno" como posible solución puede traer más problemas que ventajas.

Frío o calor: ¿qué provoca más fallos en la batería del coche?

La llegada del invierno y las bajas temperaturas no son precisamente los mejores amigos de un coche eléctrico. Tal y como sucede con el calor, las oscilaciones de temperatura pueden provocar que no rinda igual que en otras épocas del año, con efectos provocados por el frío como que la autonomía se reduzca, tarde más tiempo en cargar o que el coche responda de forma diferente.

Algunos de estos efectos secundarios pueden solventarse con la activación del ‘modo invierno’, que por ejemplo Hyundai define así: “el modo de invierno es eficiente en invierno cuando la temperatura de la batería de alto voltaje es baja. Este modo se recomienda para mejorar la conducción y los rendimientos de carga rápida c.c. durante el invierno aumentando la temperatura de la batería a un nivel adecuado. Sin embargo, la distancia de conducción se puede reducir cuando es necesario la energía para aumentar la temperatura de la batería”.

El hardware que acondiciona la batería puede ser un extra opcional para ciertos fabricantes o modelos (es independiente de la bomba de calor que calienta el habitáculo), así que si no ves la opción en la configuración de tu vehículo eléctrico, es muy probable que tu coche no tenga el hardware necesario, por lo que los errores en su aplicación que vamos a comentar a continuación no serían aplicables para ti.

Error 1: ignorar las actualizaciones del software del vehículo

Hay que tener en cuenta que los fabricantes de coches eléctricos optimizan su funcionamiento mediante frecuentes actualizaciones de software para nuestro vehículo eléctrico. Esto también incluye configuraciones más optimizadas para la gestión térmica de la batería y la eficiencia en general. Por tanto, si ignoras estas actualizaciones por el motivo que sea (económico o por la pereza de tener que acudir a un servicio profesional para que instalen la actualización), a la larga puede salir caro.

Además, hablando específicamente del “modo invierno”, algunos fabricantes han descontinuado esta función y la han sustituido por la de acondicionamiento de batería, que es una versión más óptima para conseguir más o menos el mismo fin que la antigua. Este se activa de forma independiente o al elegir una estación de carga rápida de corriente continua configurada como destino en el navegador por defecto de algunas marcas, lo que permite al vehículo ir calentando la batería a un nivel óptimo antes de llegar al cargador y así ayudar a reducir el tiempo que se tarda en cargar la batería.

Probablemente se eliminó el concepto de “modo invierno” en favor de “acondicionamiento de batería” no solamente porque daba lugar a malentendidos (hablamos de ello más abajo), sino porque también tanto la capacidad de carga de las baterías como su rendimiento se ven afectados por el calor, por lo que el sistema de gestión térmica también puede enfriar la batería para que la potencia y el rendimiento siempre se mantengan a niveles óptimos.

Error 2: usar en climas no tan fríos

Si todavía dispones del antiguo “modo inverno”, la recomendación de uso con respecto a la temperatura puede que no lo haga indicado si no vives en un lugar no tan frío y que el gasto energético y la consiguiente reducción de la autonomía no merezca la pena.

A juzgar por la experiencia de usuarios en foros de vehículos que integran estos sistemas, así como las pruebas realizadas por creadores de contenido expertos en motor, el consenso es que las temperaturas deben bajar del rango de los -10 ºC a -15 ºC para que realmente el frío esté afectando tanto a la temperatura de la batería como para que el sistema de gestión de la misma necesite calentarla. El modo invierno compensa el hecho de que el sistema de gestión de la batería reducirá la potencia de salida en condiciones de frío, haciendo que el calentador, al no enfriarse demasiado la batería, siga ofreciendo toda la potencia. El calentador de la batería funciona en segundo plano mientras se conduce, pero utilizando unos 2 kW, lo que reduce autonomía.

Error 3: usar el modo invierno con carga Tipo 1 o Tipo 2

Aunque los fabricantes reflejan ciertas mejoras en el desempeño de la conducción porque con frío la batería se vuelve menos eficiente, el principal objetivo del modo invierno es hacer más óptimo el proceso de carga porque con bajas temperaturas las baterías se cargan más lentamente que cargar una batería que ya está a una temperatura más óptima.

Los coches con “modo invierno” o su sucesor “acondicionamiento de batería” cuentan con un sistema que calienta la batería y, en caso de ser necesario, activan un calentador ubicado en la batería de alto voltaje que calienta el anticongelante para aumentar la temperatura de la batería, haciendo que sea posible una carga rápida óptima incluso en invierno. Por tanto, se recomienda usarlo en el momento más apropiado, como antes de la carga rápida. Con el tipo de carga nivel 1 o nivel 2, no sacaremos una gran ventaja en tiempo de carga que compense el mordisco en autonomía que vamos a experimentar.

Error 4: cargar la batería al 100%

Entre los efectos negativos de las bajas temperaturas en las baterías de los coches eléctricos también está el hecho de que la química interna se ralentiza, por lo que es más sensible a los extremos de carga. Por tanto, aunque hayamos acondicionado la batería de una forma óptima para una carga rápida y tengamos todo el tiempo del mundo disponible, no se recomienda cargarlo por completo.

La recomendación es mantener el nivel de carga entre alrededor del 20% y el 80%, lo cual es óptimo para que la batería dure más a largo plazo. Por el contrario, cargar al 100% constantemente o permitir que bajen del 10% de carga puede generar estrés en las celdas y acelerar su deterioro. También la regeneración de energía al frenar podría verse limitada si la batería está muy fría o demasiado llena.

Error 5: no todos los “modos invierno” son iguales

En ciertos fabricantes, el modo invierno tiene esa función de calentamiento de la batería que ya hemos comentado que puede que no sea necesaria dependiendo del lugar en el que vivas y cómo cargues tu coche eléctrico. Sin embargo, para otros fabricantes este modo invierno es simplemente un modo de conducción que conducir con seguridad los días de lluvia, hielo o nieve.

También puede hacer referencia a un modo en el que, al activarlo arranca el coche en una marcha superior para aumentar la tracción, lo cual puede suponer un extra de seguridad en condiciones desfavorables asociadas a las bajas temperaturas como carreteras resbaladizas o heladas. Ya sea uno u otro caso, estos modos que facilitan la conducción en condiciones climáticas adversas y aportan un extra de seguridad sí serían convenientes, aunque el gasto energético sea superior y se agote antes la batería.