Los fallos más detectados en los vehículos que superan la década de edad son: el alumbrado y señalización, emisiones contaminantes y ruedas y suspensión.

¿Con cuántos fallos se pasa la ITV?

MadridDesde que fuera regulada en 1985 y obligatoria para todos a partir de 1987, la Inspección Técnica de Vehículos ha actuado como un filtro que certifica que los vehículos en circulación cumplen con una serie de requisitos y condiciones mínimas. España es de los pocos países europeos donde ya es obligatorio acudir a la ITV cada año con coches de 10 años o más y esto se debe a que hay cifran que demuestran que hay mayor siniestralidad cuanto más viejo es el vehículo.

Los vehículos más antiguos son más inseguros

La Inspección Técnica de Vehículos es de los elementos que más podemos controlar a la hora de aumentar la seguridad vial, por delante de otros como la infraestructura o el comportamiento humano. “Sólo a través de las comprobaciones que se realizan en las estaciones de inspección técnica se pueden detectar fallos que, de otra forma, no se conocerían. Esto quiere decir que, si logramos que todos los vehículos circulen con la ITV al día, podríamos reducir hasta en un 13% la siniestralidad vial”, asegura AECA-ITV.

Sin embargo, no todos los coches suponen el mismo riesgo en carretera, y es que según las cifras que maneja la Dirección General de Tráfico, hay una innegable relación entre riesgo y antigüedad: “el riesgo de fallecer o resultar herido grave se multiplica por dos al comparar los accidentes ocurridos con vehículos de 10 a 15 años de antigüedad, en relación con vehículos de menos de 5 años. Teniendo en cuenta esta relación entre riesgo y antigüedad del vehículo, el mantenimiento adecuado de todos los elementos de seguridad se convierte en una actividad imprescindible para combatir la siniestralidad”.

Esta relación entre antigüedad y la siniestralidad quedó de manifiesto en el informe ‘Principales cifras de la siniestralidad vial en España en el año 2023’ (el último con cifras completas) de la DGT, “existe una relación entre la antigüedad del vehículo implicado en el accidente y el estado de su inspección técnica. En el caso de las motocicletas, el porcentaje de vehículos con la inspección caducada pasa de un 3% entre los 0 y los 4 años, a un 10% a partir de los 10 años. En los turismos, se pasa de un 4% entre los 5 y los 9 años, a un 8% a partir de los 15 años. En las furgonetas y camiones hasta 3.500 kg, el porcentaje de vehículos con la inspección caducada oscila entre un 5% para el intervalo 5-9 años y un 13% a partir de los 15 años. En los camiones de más de 3.500kg, la variación está entre un 1% (caso 5-9 años) y un 8% (más de 15 años)”, según datos de accidentes en vías interurbanas, los más frecuentes.

Como se puede apreciar, a partir de los 15 años de antigüedad, comienza a ser más frecuente que el vehículo no tenga la ITV en vigor. Esto no solamente supone un riesgo para la circulación, además de la multa por no tener la inspección técnica en vigor (desde los 200 euros por ITV caducada o desfavorable hasta los 500€ si es negativa), sino que demuestra que los análisis mecánicos que se realizan a estos vehículos de más de una década son más exhaustivos, acorde con el desgaste que han podido tener sus distintos elementos.

Qué revisan especialmente en la ITV de coches antiguos

Aunque no esté recogido específicamente en el Real Decreto 920/2017, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, sabemos que los técnicos de las estaciones de revisión miran con lupa ciertos detalles cuando nuestro vehículo ha superado la década de edad, cuando por ejemplo en turismo y motocicletas pasa a ser de periodicidad anual. El personal que trabaja en las estaciones de ITV se rige por el principio de imparcialidad y objetividad, así que tienen que estar 100% seguros de que estos vehículos más propicios a tener algún fallo, no acusan la edad.

Según cifras de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) correspondientes a durante el 2022, último año del que se tiene registro, entre los vehículos de más de una década de edad “los defectos que más se detectan en los turismos son los siguientes: el alumbrado y señalización, emisiones contaminantes y ruedas y suspensión, en torno al 23% en cada capítulo. En el lado contrario, los defectos que menos se detectan en la ITV a turismos son: identificación (2%), acondicionamiento interior (4%) y motor y transmisión (4%)”.

Por tanto, con estas cifras en la mano, podemos saber cuáles son precisamente las áreas donde más se enfocan en la inspección técnica a medida que pasan los años del coche. En cuanto a alumbrado y señalización, la DGT recuerda que las lámparas van reduciendo su intensidad con el uso, por lo que deben cambiarse cada 40.000 kilómetros o 2 años. También la antigüedad pesa sobre los neumáticos, además del desgaste a base de acumular kilómetros, por lo que la recomendación es que la profundidad de las ranuras tenga como mínimo 3 milímetros, aunque el límite legal sea de 1,6 milímetros. En cuanto a contaminación, hay más posibilidades que de emitan más contaminantes en el aire que los vehículos nuevos, lo que se revisa especialmente para mejorar la calidad del aire y asegurar el cumplimiento de regulaciones ambientales.