Claudia Barraso 04 JUN 2026 - 18:41h.

La influencer confiesa que Bad Bunny se dio cuenta y que por eso redujeron el aforo en La Casita al día siguiente

El emotivo discurso de Bad Bunny parar cerrar su concierto y su confesión sobre Madrid: "No sé si quedarme un tiempo más por aquí"

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La Casita del concierto de Bad Bunny vuelve a ser polémica y de nuevo por las chicas que estaban dentro de ellas. Una es muy conocida en España: la influencer Lola Lolita que parece no haber podido disfrutado por una pelea que tuvo con otra joven en mitad del espectáculo.

El vídeo de ella discutiendo con una chica no pasó desapercibido en redes sociales y más por el intento de disimularlo cuando se puso a bailar en plena conversación con la chica. Muchos usuarios criticaron a la joven alicantina por querer acaparar la primera fila y enfardarse cuando no consiguió ser la protagonista de este palco tan exclusivo.

Ella y su hermana, Sofía Surferss, tuvieron que bailar al fondo de 'La Casita' sin que las pantallas ni los móviles pudiesen grabarlas junto a los demás famosos. De hecho, momentos antes de empezar el concierto, fue ella quien anunció a sus seguidores que iba a estar en La Casita y que les grabase si las veían.

Lola Lolita rompe su silencio y explica qué pasó en La Casita

Y así lo hicieron, pero no en el momento más indicado. La influencer no ha querido quedarse callada y ha publicado un vídeo donde explica qué fue lo que pasó y por qué discutió con la otra chica: “Se viene ‘story time’ de mi día 2 en el concierto de Bad Bunny. Como sabéis estuve en La Casita y fue una experiencia totalmente diferente porque había ‘overbooking y había gente que le gustaba el enfrentamiento, como que buscaba pelea y yo no soy nada de ese ‘team’".

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Sobre la conversación que tenía, ella ha aclarado que le dijo que dejase de empujarlas: "Entonces le dije, ‘mira, si me vas a pegar un empujón más, voy a llamar al de seguridad y le voy a decir que te pare, porque yo estoy muy tranquila, muy relajada, disfrutando de la vida y no quiero que una persona como tú me esté pegando empujones a mí, a mi hermana y a todo el mundo”.

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La reacción de Bad Bunny

Además, ha confesado que incluso, el propio cantante se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y decidió cortar de raíz este problema que, no es la primera vez que sucede en La Casita: “Bad Bunny se dio cuenta de esto y le dijo a su equipo ‘chavales, el día de mañana no quiero ni dios en La Casita, yo quiero estar cómodo y poder pasar’. Entonces hoy no ha habido ni dios, pero ayer, eso era…".

Lejos de recibir el apoyo de la gente en el vídeo y que entendiesen su postura, ha recibido más críticas por el acento que fuerza para contar su parte de la historia en el post de Tik Tok: "Pero tía, si eres de Elche", "deja de hablar así", "no te creo nada", son algunos de los comentarios que más se repiten en su perfil de redes sociales.