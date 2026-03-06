Antonia San Juan ha compartido un vídeo en el que aclara cuál es su situación tras la preocupación de varios de sus seguidores en Instagram

La reacción de Antonia San Juan en su reaparición en los Premios Goya 2026 tras ser preguntada por su cáncer

Compartir







Fiel a su estilo y a su capacidad de interpretar, Antonia San Juan publicaba el martes 3 de marzo un vídeo en su cuenta oficial de Instagram en el que se le podía ver llorando mientras fingía una tristeza absoluta por no tener los mismos seguidores que "Madonna o Taylor Swift". El vídeo que estaba lleno de tintes cómicos era una improvisación actoral en la que la artista comenzaba llorando durante los primeros segundos mientras se hacía preguntas vitales sin desvelar cuál era el contenido real de la publicación.

Al no terminar de ver el vídeo, muchos de sus seguidores se preocupaban y se alarmaban por la situación de Antonia San Juan y vinculaban estos lloros y este estado de ánimo (que hay que recordar que estaba fingido y actuado) con la situación oncológica que está atravesando la actriz.

La aclaración de Antonia San Juan

Tan solo un día después de compartir este sketch cómico, la misma Antonia San Juan ha tenido que volver a sus redes sociales para lanzar otro vídeo en el que se graba a sí misma y en el que deja claro que no le pasa absolutamente nada.

PUEDE INTERESARTE Antonia San Juan comparte los efectos secundarios de su quinta quimioterapia

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Ayer hice el vídeo donde me pongo a llorar y he recibido muchos mensajes preguntando cómo lo estás pasando, no sé qué... soy actriz y hago muchas cosas que tienen que ver con comedia, hago chistes pero es parte de mi trabajo", comenzaba explicando la actriz en su comunicado.

Tras dejar claro que tan solo se trataba de un "vídeo cásting", como ella misma ha definido, la actriz volvía a recalcar que sus lágrimas se debían a una interpretación con la que pretendía hacer humor y comparar la cantidad de seguidores de artistas como Taylor Swift con los suyos: "Mi trabajo es actuar, entonces... bueno, pues solo ha sido una actuación que entiendo que está asociado a que todo mi proceso oncológico y hubiera gente que se asusta".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Sus revisiones médicas y su carrera como actriz

Justo después de zanjar este tema, Antonia San Juan desvelaba a sus seguidores cuál era su situación actual oncológica y cómo está siendo su proceso y su tratamiento. Al parecer, la actriz se encuentra inmersa en el PET-TAC (o PET/CT), una técnica de diagnóstico por imagen híbrida que combina la Tomografía por Emisión de Positrones (PET) y la Tomografía Axial Computarizada (TAC) .

Aunque no es un tratamiento contra el cáncer en sí mismo, sino una de las herramientas de diagnóstico por imagen molecular más avanzadas y precisas en oncología, esta técnica combina la tomografía computarizada (TAC), que muestra la anatomía, con la tomografía por emisión de positrones (PET), que detecta el metabolismo celular.

La actriz ha acudido al hospital para seguir esta técnica en la que se le suministra un análogo de glucosa radiactivo que brilla en las imágenes. Tras recibir esta cantidad de glucosa, la intérprete cuenta cómo tiene que ingresar en una máquina para realizar la toma de imágenes que dura entre "40 y 45 minutos".

Justo durante este proceso, Antonia San Juan ha confesado que aprovecha para "meditar" y para "repasar los textos" que tiene que aprender ya que su vida como actriz continúa activa y no se ha parado en ningún momento.